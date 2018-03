Dardai macht Skjelbred Hoffnung auf Einsatz

Berlin. Das Warten scheint ein Ende zu haben. Trainer Pal Dardai macht Per Skjelbred Hoffnungen auf einen Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag beim Hamburger SV. Dardai: "Für mich ist Per Skjelbred ein Führungsspieler. Es kann sein, dass er am Wochenende spielt."

Zuletzt war der Norweger in der Bundesliga dreimal in Folge nicht eingesetzt worden, nachdem er beim Hauptstadtklub lange Zeit als unumstrittene Stammkraft gegolten hatte. Skjelbred spielte 14 von 17 Spiele durch. In der Rückrunde bestritt er bislang nur vier Partien über die ganze Distanz.

Das liegt auch daran, dass Talent Arne Maier immer bessere Leistungen zeigte. Zudem überzeugte auch Fabian Lustenberger. Deswegen musste Skjelbred auf die Bank. Gegen seinen Ex-Klub, dem Hamburger SV, soll der Norweger nun wieder eine Chance bekommen.

Mehr zum Thema:

Worum es für Hertha jetzt geht

Trainer Dardai sucht Berlins neue Mitte

( dpa )