Selke weiß jetzt, wo das Tor steht

Berlin. Da war das Gebrüll der Zuschauer. Um die 40.000 machten aus dem traditionsreichen Weserstadion eine Festung, wie so oft, wenn Werder Bremen ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga hat. Ihre Gesänge, ihre Schlachtrufe drangen durch die dicken Betonwände, hinunter in die Kabinen, wo Davie Selke, damals 18 Jahre alt, saß. Der Gedanke, gleich in dieses Tollhaus hinaus zu müssen, machte den jungen Mann nervös. Ist dann doch etwas anderes, als vor 200 Mann in der A-Jugend zu kicken, dachte Selke. Bis zuletzt hatte er versucht, sich das Gegenteil einzureden. Ohne Erfolg. Ein flaues Gefühl machte sich in seinem Magen breit.

Die Gedanken an seinen ersten Bundesliga-Einsatz sind dieser Tage wieder präsent. Etwas mehr als vier Jahre ist der nun her, Werder spielte zu Hause gegen Hannover 96, Selke wurde nach 63 Minuten eingewechselt. Am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) gastiert er mit seinem aktuellen Arbeitgeber Hertha BSC im Weserstadion, dieses Mal als Gegner. Für die Berliner ist es nach zwei Versuchen ohne Sieg in der Rückrunde eine wichtige Begegnung, für Selke (23) ist es eine Reise in die Vergangenheit.

Ein Tor gegen Werder will er nicht bejubeln

Der Spielplan will es so, dass Herthas Angreifer innerhalb weniger Wochen auf seine Ex-Vereine trifft. Zuerst Leipzig, dann Stuttgart, jetzt Bremen und eine Woche später Hoffenheim. "Bremen ist für mich das emotionalste Spiel", sagt Selke. In Leipzig hatte er beim 3:2 ausgelassen über seine zwei Treffer gejubelt. "Das war in eine andere Richtung emotional. Dort wollte ich zeigen, dass ich auch in Leipzig auf Bundesliganiveau spielen und treffen kann." In Bremen will er das Feiern unterlassen, falls ihm ein Tor gelingen sollte. "Werder ist der einzige Verein, wo ich nicht jubeln würde. Nicht aus einer Laune heraus, sondern aus Überzeugung", sagt Selke.

Wenn er über Werder spricht, fällt sehr oft der Begriff Dankbarkeit. Man kann das in Zeiten, in denen Fußballer das Vereinswappen küssen und morgen beim ärgsten Konkurrenten unterschreiben, für pathetisch oder aufgesetzt halten. Man kann es Selke aber auch glauben, ohne gleich als naiv abgestempelt zu werden.

Bundesliga-Debüt unter Robin Dutt

Um Davie Selke zu verstehen, lohnt es sich, seine Geschichte genauer zu betrachten. Lange gehörte er nicht zur Gruppe der Hochbegabten, um die sich die Späher an der Seitenlinie rissen. Seine Tore machte er, das schon, aber er wurde auch zurückgewiesen. Beim VfB Stuttgart bekam er zu hören, dass es für eine Profikarriere nicht reichen würde, bei Werder Bremen debütierte er fünf Jahre später doch in der Bundesliga. Trainer zu dieser Zeit war Robin Dutt. Dauerhafter Bestandteil der Bundesligamannschaft wurde Selke aber erst unter dessen Nachfolger Viktor Skripnik. Beide hatten schon in der U23 zusammen gearbeitet, Skripnik wusste, wie er mit diesem Rohdiamanten von einem Stürmer umzugehen hatte. "Mach dir keine Sorgen, das hier ist die Bundesliga, na und? Deine Tore werden kommen, genau wie sie in der U23 gekommen sind", war so ein Satz, den Skripnik wie ein Mantra wiederholte. Wieder und immer wieder.

Und Selke, der Kopfmensch, glaubte ihm. Bis die Tore kamen. Da wusste er, dass sein Trainer Recht hatte. "Für mich war diese Konstellation ein absoluter Glücksfall. Welcher junge Spieler hat schon das Glück, mit seinem Förderer erst in der zweiten und dann in der ersten Mannschaft arbeiten zu können", sagt Selke. Neun Tore schoss er im Laufe seiner Premierensaison, anschließend folgte der Wechsel zu RB Leipzig und die Erfahrung, dass es nicht überall im Profifußball so idyllisch zugeht wie in Bremen.

Hertha zahlt 8,5 Millionen für den Torjäger

"Werder habe ich eine Menge zu verdanken, ohne den Verein würde ich heute nicht hier stehen", sagt Selke, als er nach einer Trainingseinheit auf dem Schenckendorff-Platz von Fans und Journalisten umringt wird. Auch wenn Selke ihn anders gemeint hat, ist der Satz durchaus doppeldeutig zu verstehen. Werder war im Sommer an einer Rückholaktion des Stürmers interessiert, konnte den Transfer aber finanziell nicht realisieren. Hertha konnte und machte Selke mit einer Ablöse von 8,5 Millionen Euro zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte.

Längst ist der Spieler dabei, diese Summe wieder einzuspielen. Fünf Mal hat er diese Saison in der Bundesliga getroffen, dazu kommen vier Tore in der Europa League. Macht neun Treffer in sechzehn Pflichtspielen. Klar, dass bei solchen Zahlen auch andere auf ihn aufmerksam werden. Angeblich haben Newcastle United und Stoke City aus der Premier League Interesse. Wechselwillig ist Selke aber nicht. Erst kürzlich hatte er erklärt, aus der Zeit in Leipzig gelernt zu haben, "dass ich nicht einfach irgendwo hinkommen kann und gleich funktioniere".

Bei Hertha fühle er sich rundum wohl, alles passe derzeit, auch wenn die Mannschaft 2018 noch auf den ersten Sieg wartet. "Bisher lag es an Kleinigkeiten, in Bremen wollen wir gewinnen", sagt Selke. Dass er seinen Herzensklub mit einem Berliner Sieg noch tiefer in den Abstiegskampf ziehen könnte, hält Selke für nicht besonders problematisch. Er glaubt an den Bremer Klassenerhalt: "Werder hat eine gute Mannschaft. Ich denke nicht, dass sie bis zum Schluss zittern müssen."