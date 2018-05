Weisers Wechsel bringt Hertha viele Millionen

Berlin. Pal Dardai zeigte keinerlei Wehmut. "Das ist gutes Business", sagte Herthas Cheftrainer über den Abgang von Mitchell Weiser, dabei verliert er mit dem U21-Europameister seinen vielleicht talentiertesten Spieler. Wie der Berliner Bundesligist und Weisers künftiger Arbeitgeber Bayer Leverkusen am Dienstag bekannt gaben, wechselt der Außenbahnspieler im Sommer an den Rhein. Weiser (24), dessen Vertrag bis 2020 lief, machte von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, die Hertha gut zwölf Millionen Euro Ablöse beschert.

Gemessen daran lässt sich Dardais Resümee nicht entkräften, schließlich war Weiser 2015 ablösefrei vom FC Bayern gekommen. 85 Pflichtspiele, acht Tore und 16 Vorlagen später verabschiedet er sich nun als gelungenes Investment, allerdings auch mit fadem Beigeschmack. Weil "die Leistung am Ende nicht mehr in Ordnung war" (Dardai) und das Verhältnis zwischen Trainer und dem lustlos wirkenden Weiser zu belastet. Zumindest öffentlich geht Weiser jedoch ohne Groll. "Danke Hertha", schrieb er bei Twitter: "Waren drei coole Jahre. Alles Gute dem ganzen Verein. Will einen neuen Schritt machen."