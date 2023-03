Halbmarathon Berlin 2023: Anmeldung, Strecke, Startzeit - alle Infos

Berlin. Es ist das erste Highlight der Lauf-Saison 2023 in der Hauptstadt: Am 2. April findet der Halbmarathon in Berlin statt. Etwa 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei dem traditionsreichen Rennen quer durch die Berliner Innenstadt erwartet. Lesen Sie hier alles zum Termin und zur Startzeit, zu Anmeldung und Tickets und zur Strecke. An dieser Stelle erfahren Sie fortlaufend aktualisiert auch, welche Sperrungen anstehen, wann Autofahrer und Anwohner mit ersten Einschränkungen rechnen müssen und wie man am 2. April schnell und ohne Behinderungen durch die Stadt kommt. Wer eine Alternative zum Halbmarathon sucht, kann am S25 Berlin Lauf teilnehmen, der am 14. Mai stattfindet.

Halbmarathon Berlin 2023 - die wichtigsten Infos im Überblick

Termin: Sonntag, 2. April 2023, Start Inlineskater 9.30 Uhr, erste Welle Läufer: 10.05 Uhr

etwa 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter Läufer, Inliner, Rollstuhlfahrer und Handbiker Startunterlagen: Halbmarathon Expo im ehemaligen Flughafen Tempelhof, ab Freitag, 31. März, 11 Uhr

Halbmarathon Expo im ehemaligen Flughafen Tempelhof, ab Freitag, 31. März, 11 Uhr Weitere Infos: generali-berliner-halbmarathon.de

Berliner Halbmarathon: Termin, Startzeit & Startblöcke

Der Berliner Halbmarathon beginnt am Sonntagvormittag, 2. April 2023, in verschiedenen Startwellen und Teilnehmergruppen. Das Start- und Zielgebiet können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 7.30 Uhr betreten. Bei der Anmeldung wurden die Läufer in Startblöcke eingeteilt, die sich an den angegebenen Bestzeiten orientieren. Die Zuordnung kann im Benutzerkonto des Halbmarathons noch bis zum 27. März geändert werden. Die Zuordnung zum Startblock wird kurz vor dem Halbmarathon mitgeteilt. Das sind die Startzeiten und Startblöcke:

9.30 Uhr: Start Inlineskating

9.55 Uhr: Start Rollstuhl und Handbike

10.05 Uhr: Start 1. Welle Läufer / Blocks: A-B-C

10.21 Uhr: Start 2. Welle Läufer / Block D

10.35 Uhr: Start 3. Welle Läufer / Block E

10.50 Uhr: Start 4. Welle Läufer / Block F

11.10 Uhr: Start 5. Welle Läufer / Block G

Teilnehmende, die langsamer sind als das Zeitlimit von 3 Stunden und 15 Minuten (ab Überqueren der Startmatte) müssen die offizielle Strecke verlassen und auf dem Gehweg weiterlaufen bzw. werden im Besenbus ins Ziel gefahren. Der Streckenrekord des Berliner Halbmarathons wird bei den Männern vom Kenianer Eric Kiptanui gehalten. Er erreichte 2018 nach 58 Minuten und 42 Sekunden das Ziel. Bei den Frauen ist die Kenianierin Sheila Kiprotich Chepkirui Berliner Rekordhalterin. Sie brauchte 2022 für die Strecke 1 Stunde, 5 Minuten und 2 Sekunden.

Halbmarathon Berlin 2023: Anmeldung und Tickets für Läufer, Inliner & Co.

Der Halbmarathon 2023 ist für Läuferinnen und Läufer ausverkauft, das Teilnahmelimit wurde bereits erreicht, eine Anmeldung ist nicht mehr möglich. Inlineskater, Rollstuhlfahrer und Handbiker können sich auf der Website des Halbmarathons noch bis zum 9. März anmelden. Der Teilnahmebeitrag ist gestaffelt:

Ticket Läufer

Handbiker

Rollstuhlfahrer Inliner 1. bis 2100. Anmeldung 63 Euro 56 Euro 2101. bis 8000. Anmeldung 69 Euro 64 Euro 8001. bis 35.000. Anmeldung 79 Euro

Strecke des Berliner Halbmarathons 2023

Die Strecke des Berliner Halbmarathons vergrößern Sie hier.

Die Strecke des Berliner Halbmarathons ist 2023 gegenüber den Vorjahren unverändert. Gestartet wird auf der Straße des 17. Juni. Nach Umrundung der Siegessäule geht es zunächst weiter zum Ernst-Reuter-Platz und dann über die Otto-Suhr-Allee bis zum Schloss Charlottenburg. Über die Schlossstraße, den Kaiserdamm, die Wundt-, Neue Kant- , und Droysenstraße erreicht der Lauf seinen südwestlichen Zipfel. Von dort geht es über den Kurfürstendamm Richtung Osten, vorbei an Gedächtniskirche und Breitscheidplatz, weiter über den Tauentzien und die Potsdamer Straße bis zum Potsdamer Platz. Über Wilhelm-, Koch- und Friedrichstraße geht es weiter Richtung Osten bis zur Breiten Straße. An der Rückseite des Stadtschlosses geht es über den Werderschen Markt und die Französische Straße und dort einmal um die Baustelle des Gendarmenmarktes herum. Den Streckenschluss bilden die Glinkastraße und der Boulevard Unter den Linden und von dort zum Zieleinlauf am Brandenburger Tor.

Sperrungen beim Halbmarathon in Berlin 2023

Halteverbot-Hinweise zum Halbmarathon Berlin 2023. Am 2. April kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Sperrungen und Halteverboten.

Eine detaillierte Übersicht zu den Straßensperrungen und Halteverboten beim Berlin-Halbmarathon 2023 liegt noch nicht vor. In den vergangenen Jahren wurde die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße bereits am Vortag gesperrt. Nicht passierbar war außerdem die Yitzhak-Rabin-Straße, die Heinrich-von-Gagern-Straße, die Annemarie-Renger-Straße und die Paul-Löbe-Allee.

Weitere Sperrungen und Halteverbote erfolgen dann am Renntag ab 4 Uhr. Einige der Straßensperrungen werden direkt nach Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr aufgehoben, andere bleiben bis zum frühen Montagmorgen bestehen

Die Verkehrsinformationszentrale empfehlt, wegen der vielen Sperrungen U- und S-Bahnen zu nutzen. Falls das Auto doch notwendig sein sollte, solle möglichst auf die Stadtautobahn A100 ausgewichen und der Tiergartentunnel genutzt werden.

Halbmarathon Expo 2023: Infos zur Laufmesse

In den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof findet auch in diesem Jahr die Halbmarathon Expo statt. Hier erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Startunterlagen. Etwa 110 Aussteller informieren über den Laufsport, Wellness, Sportmedizin und Ernährung.

Veranstaltungsort: Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin

Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin Öffnungszeiten: Freitag, 31.3., 11 bis 20 Uhr, Samstag, 1.4., 9 bis 18.30 Uhr

Berliner Halbmarathon 2022 - Das sind die Bilder

In Berlin findet der Halbmarathon 2022 statt. Die Strecke führt vom Brandenburger Tor durch die City West und zurück. Mehr als 30.000 Sportlerinnen und Sportler nehmen teil. Foto: Jörg Krauthöfer/FFS

