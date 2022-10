FC Internationale ist Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit

Berlin. Auf den ersten Blick wirkt der FC Internationale Berlin wie ein gewöhnlicher Amateur-Fußballverein: Am Kiosk wird Fleisch und Bier verkauft, auf dem Kunstrasen geben junge Kicker ihre Fähigkeiten am Ball zum Besten. Erst eine genauere Betrachtung offenbart die feinen Unterschiede: Das Essen ist größtenteils regional und biologisch hergestellt, das begehrte runde Leder auf dem Platz stammt aus einer Fair-Trade-Produktion, ebenso wie die T-Shirts der Mannschaft.

Der Schöneberger Verein ist der erste Amateurverein in Deutschland, der sich im Bereich Nachhaltigkeit hat zertifizieren lassen – erst im Sommer hat sich Bundesligist Füchse Berlin ein Zertifikat als erster klimaneutraler Handballklub weltweit aushändigen lassen, wobei das Klimaschutzprojekt, durch das sie ihren CO2-Ausstoß kompensieren, gerade anläuft. Für sein Engagement wurde der FC Internationale unter anderem mit dem Zukunftspreis des Berliner Sports und dem Award für Nachhaltigkeit im Sport ausgezeichnet.

FC Internationale-Vorsitzender: „Keine Alibi-Debatten führen“

Nachhaltigkeit wird dabei ganzheitlich verstanden, sowohl ökologisch als auch sozial und ökonomisch. Neben einem zunehmend stärkeren Fokus auf regionale Bio-Produkte beim Catering und auf Sportausrüstung, die unter menschenwürdigen Bedingungen produziert wurde, legt der Verein auch Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander auf und neben dem Platz – der „No Racism“-Slogan auf den Trikots und als Banner an den Zäunen ist nicht zu übersehen.

Gegen Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette: Beim FC Internationale Berlin wird mit fair gehandelten Bällen gekickt.

Foto: FC Internationale Berlin 1980 e.V.

Den Vereinsverantwortlichen geht es darum, zu zeigen, was möglich ist, und zu handeln, statt zu reden. „Der Veränderungswille im Berliner Fußball ist am Tresen in der Regel groß, aber auf den Verbandstagen oder in den Sitzungen schmilzt das ziemlich schnell zusammen“, moniert Gerd Thomas, erster Vorsitzender des FC Internationale und Beiratsmitglied im Berliner Fußballverband. „Ich wünsche mir, dass wir keine Alibi-Debatten führen, sondern ernsthafte Diskussionen bezüglich der Zukunft des Berliner Fußballs.“

Neben dem DFB sieht Thomas vor allem die Landesverbände in der Pflicht, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Es brauche hauptamtliche Nachhaltigkeitsbeauftragte in den Verbänden. Das Bewusstsein müsse durch gezielte Kommunikation gestärkt werden, weshalb der FC Internationale Workshops für andere Sportklubs anbietet. „Die Vereine kommen auf uns zu. Wir haben schon mindestens zehn Abendveranstaltungen mit Vereinen aus ganz Deutschland gehabt“, erzählt Oliver Brendle, Nachhaltigkeitsbeauftragter beim FC Internationale. Das Interesse am Thema Nachhaltigkeit halte sich bislang allerdings in Grenzen.

Bei vielen Vereinen ist beim Thema Nachhaltigkeit noch Luft nach oben

Das weiß auch Anton Klischewski. Der 27-Jährige hat nicht nur das Nachhaltigkeitskonzept beim FC Internationale mitentwickelt und verkörpert es als Verantwortlicher für Nachhaltigkeit, Inklusion, Events und Öffentlichkeitsarbeit im Verein, sondern arbeitet darüber hinaus als Referent Sport und Fairer Handel beim Bündnis „Sport handelt fair“, einer Kampagne von Vereinen, Nichtregierungsorganisationen, Verbänden und Kommunen. Das Bündnis setzt sich bundesweit für nachhaltige Beschaffungsprozesse im Sport ein.

Gerade unter ersten gebe es noch Luft nach oben: „Unter den Vereinen gibt es ein paar Leuchttürme im Amateursport, die vorangegangen sind, und viele andere, die erstmal abwarten und andere Thematiken erstmal vorschieben“, so Klischewski. „Natürlich muss man realistisch bleiben angesichts der Probleme, die die Vereine derzeit betreffen.“ Dabei denkt er vor allem an die Krise des Ehrenamts, die viele Sportklubs fest im Griff hat.

Dennoch sei eine gewisse Aufbruchstimmung und ein zunehmendes Interesse am Thema faire Beschaffungsprozesse zu verspüren – insbesondere bei den größeren Klubs. „Vor drei Wochen war ich für einen Workshop bei Hertha BSC, um über einen nachhaltigeren Fanshop und den privaten Verbrauch der Mitarbeiter zu sprechen.“

Catering das sensibelste Thema beim FC Internationale

Es bewegt sich etwas, wenn auch nur langsam. Doch gleicht die Umstellung auf umweltfreundliche und sozial verträgliche Produkte und Beschaffungsprozesse nicht einem Heimspiel, sondern eher einer ganzen Saison. „Wir sind in einem stetigen Prozess und wollen uns immer weiterentwickeln“, erklärt FC-Internationale-Vorsitzender Gerd Thomas und gesteht, dass es auch Konfliktstellen gibt, für die keine pauschalen Lösungen existieren. „Wir haben festgestellt, dass das Thema Catering das sensibelste Thema ist.“ Viele würden nicht auf ein Nackensteak verzichten wollen. Streit sei nicht auszuschließen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Besuch beim FC Internationale. Zur Erinnerung gab es ein Trikot mit der Kennzeichnung 1,5 Grad – die von der UN erklärte Temperaturmarke zur Begrenzung des menschengemachten globalen Temperaturanstiegs.

Foto: FC Internationale Berlin 1980 e.V.

Zwar gebe es die Idee, gar ganz auf Fleisch zu verzichten, doch werde dies gemeinsam und behutsam entschieden. „Wir wollen niemandem etwas verbieten, sondern die Maßnahmen akzeptabel gestalten“, ergänzt Nachhaltigkeitsbeauftragter Brendle.

Einmal im Jahr erstellt der Verein Nachhaltigkeitsziele, an denen er sich misst. Einige Ziele für dieses Jahr wurden bereits erreicht, andere sind noch in der Mache: So arbeitet der Klub derzeit an einer Methodenberechnung für die CO2-Bilanzierung der Mitgliederbasis und der Klub-Aktivitäten und will im Dezember ein Kleidertausch-Event veranstalten.

FC Internationale wirkt beim Nachhaltigkeitskonzept der EM 2024 in Berlin mit

Längerfristig will der FC Internationale seine Nachhaltigkeitsoffensive in Form einer Stiftung zementieren. Diese soll dazu genutzt werden, um nachhaltige Projekte im Klub zu finanzieren, aber auch um andere Themen wie Internationalität, Teilhabe oder Antidiskriminierung nach außen, beispielsweise in Schulen, zu tragen.

Überhaupt geht es auch darum, andere zu erreichen und Nachhaltigkeit in der Breite zu etablieren. Mit seiner Expertise bringt sich der FC Internationale daher auch bei der nachhaltigen Ausrichtung der Europameisterschaft in Berlin 2024 ein. In mehreren Arbeitsgruppen der Berliner Sportverwaltung wirkt der Klub mit – in der Regel jedoch als einziger unter den Amateurvereinen.