Heimniederlage: Slowakei trennt sich von Trainer Tarkovic

Bratislava. Der slowakische Fußball-Verband hat sich einen Tag nach der 0:1-Heimniederlage gegen Kasachstan von Auswahltrainer Stefan Tarkovic getrennt, wie der Slovenský futbalový zväz bekannt gab.

Die Slowakei hatte am Vorabend in Trnava in der Nations League gegen den Weltranglisten-125. Kasachstan eine enttäuschende Vorstellung geboten. Vor der Pause gaben die Gastgeber keinen einzigen Torschuss ab. In der Liga C der Nations League sind die Slowaken in ihrer Gruppe nun mit drei Punkten Zweiter hinter den Kasachen, die sechs Zähler haben.

© dpa-infocom, dpa:220607-99-578890/2