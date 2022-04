Paris Saint-Germain feiert zehnten Meistertitel

Paris. Dank Superstar Lionel Messi hat Paris Saint-Germain zum zehnten Mal seit 1986 die französische Fußballmeisterschaft gewonnen. Der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino reichte im Prinzenpark der Treffer des Argentiniers zum mühsamen 1:1 (0:0) gegen RC Lens.

PSG zog damit in der Historie mit AS St. Etienne (zehn Meistertitel) gleich. Messi erzielte am 34. von 38 Spieltagen in der 68. Minute den entscheidenden Treffer zur vorzeitigen Meisterschaft der Pariser in der Ligue 1. Mit nunmehr 78 Punkten kann PSG von Olympique Marseille (62) selbst bei fünf Siegen des Verfolgers nicht mehr abgefangen werden. Lens musste nach Gelb-Rot für Kevin Danso (57.) über eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen. Corentin Jean glich für die Gäste noch aus (88.).

Es war das erste Remis nach zuvor vier Siegen für den Hauptstadt-Club, der ohne Mittelfeldspieler Julian Draxler (Reha nach Knieoperation) antreten musste. Sowohl in der Champions League als auch im nationalen Pokalwettbewerb war PSG bereits im Achtelfinale gescheitert.

