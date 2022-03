Man United im Derby bei Man City ohne verletzten Ronaldo

Manchester. Der englische Fußballrekordmeister Manchester United muss das Derby beim Premier-League-Tabellenführer Man City ohne seinen Superstar Cristiano Ronaldo bestreiten. Der Portugiese fehlt verletzt.

Für ihn steht der 19-jährige Schwede Anthony Elanga in der Startelf. Auch der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho soll von Beginn in spielen. In Edinson Cavani fehlt Trainer Ralf Rangnick neben Ronaldo ein weiterer erfahrener Stürmer.

Man United benötigt im Derby dringend einen Sieg, um nicht den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.

