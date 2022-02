Gedikli wechselt von Leverkusen nach Trabzonspor

Berlin. Der 18-jährige Emrehan Gedikli wechselt von Bayer Leverkusen zum türkischen Fußball-Erstligisten Trabzonspor.

Der deutsche U19-Nationalspieler, dessen Vertrag bei Bayer noch bis 30. Juni 2023 lief, unterzeichnete einen Kontrakt über viereinhalb Jahre, wie der Tabellenführer der Süper Lig bekanntgab. Die Ablösesumme beträgt 800 000 Euro.

2020/21 gab der Mittelstürmer in der Europa League sein Profi-Debüt für die Werkself, kam auf drei Einsätze in der Gruppenphase und debütierte beim Saisonfinale im Spiel bei Borussia Dortmund in der Bundesliga.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-18291/2