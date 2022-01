Zakaria vor Wechsel zu Juventus Turin

Turin. Denis Zakaria steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Wie auf Videos in italienischen Medien zu sehen war, fuhr der Mittelfeld-Star morgens am medizinischen Zentrum der "Vecchia Signora" (Alte Dame) vor. Der 25 Jahre alte Schweizer hatte seinen Abgang für den Sommer bereits angekündigt. Da er dann jedoch ablösefrei gehen würde, ist Gladbach jetzt schon an einem Verkauf interessiert.

Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof hatte am Vortag im Sport1-"Doppelpass" erklärt, ein Angebot von Juve für Zakaria läge noch nicht vor. "Ich glaube, da ist ein Wunsch", hatte er gesagt. Man habe aber "im Prinzip nichts in der Hand".

Zakaria dürfte sich nach Medienberichten bis zum 30. Juni 2026 an die Bianconeri binden. Sein Wechsel in die A könnte laut Sky Sport Italia fünf Millionen Euro als Fixanteil und drei Millionen Euro als Bonus in die Gladbacher Kassen spülen.

