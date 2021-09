Primera División Barca nach 1:1 gegen FC Granada weiter in der Krise

Barcelona. Der finanziell schwer angeschlagene FC Barcelona rutscht immer mehr in eine sportliche Krise. Sechs Tage nach dem 0:3 gegen den FC Bayern kam das Team um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen am Montag gegen den FC Granada gerade noch zu einem 1:1 (0:1).

Die Katalanen stehen mit acht Punkten damit nur im Tabellenmittelfeld. Ronald Araujo rettete Barca mit seinem Ausgleichstor in der Schlussminute immerhin noch einen Punkt. Domingos Duarte hatte bereits in der zweiten Minute den Außenseiter aus Granada in Führung gebracht. Danach präsentierten sich die Katalanen trotz Übergewichts oftmals ideenlos. Einige der wenigen Topchancen vergab der Ex-Gladbacher Luuk de Jong kläglich (79.). Mit zunehmender Spieldauer häuften sich die Pfiffe von den Rängen.

Barca drücken Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Aus diesem Grund musste der Club im Sommer auch Stars wie Lionel Messi oder Antoine Griezmann ziehen lassen.

