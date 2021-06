ARD-Experte Boateng: „Zuschauer kriegen 200 Prozent Boateng“

Berlin. An internationaler Erfahrung mangelt es ihm nicht: Aufgewachsen in Berlin hat sich Kevin-Prince Boateng (34) seinen Weg durch die Fußball-Welt gebahnt. Nach Stationen bei zwölf verschiedenen Klubs, unter anderem bei Hertha BSC, Tottenham, dem AC Mailand, Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona, spielt er inzwischen beim AC Monza in Italiens Zweiter Liga. Ab Freitag wechselt der 34-Jährige vorübergehend die Seiten. Und wird als Experte in der ARD der Berichterstattung zur Fußball-EM frischen Wind verleihen. Im Interview spricht Boateng über den Perspektivwechsel, die neue Herausforderung und die Art und Weise, wie er auftreten will.

Herr Boateng, hätten Sie vor ein paar Jahren gedacht, mal als Fußball-Experte im TV auf der „anderen Seite“ zu stehen?

Kevin-Prince Boateng: Also erst mal hoffe ich, dass ich nicht auf der anderen Seite stehen muss, sondern sitzen darf. Ich bin ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Aber im Ernst: Ich freue mich, als Teamplayer Teil der Experten-Dreierkette Almuth Schult, Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng zu sein. Ich glaube, als Team decken wir so ziemlich alle Aspekte rund um den Fußball ab.

Einst im Trikot von Hertha BSC unterwegs: Kevin-Prince Boateng.

Was für ein Experte wollen Sie sein? Kritisch, empathisch, humorvoll?

Kritisch, empathisch, humorvoll – nehm’ ich alles. Und auf jeden Fall auch ehrlich und authentisch. Und ich pack noch analytisch und unbestechlich dazu. Und natürlich nicht zu vergessen: bescheiden. (grinst)

Spieler mögen Kritik von einem Ex-Profi in der Regel nicht. Sie sind sogar noch aktiv – können Sie trotzdem die Distanz wahren?

Korrekt muss der Satz lauten: „Spieler mögen Kritik nicht.“ Aber ich sehe das konstruktiv: Wenn es einen Experten auf dem Gebiet gibt, wie man aus Fehlern lernt, dann bin ich das. Und wenn ich dieses Expertenwissen für mich behalten würde, das wär’ ja egoistisch.

ARD und Kevin-Prince Boateng – das klingt wie eine sehr interessante Kombination. Können Sie frischen Wind reinbringen?

Ich bin gut vorbereitet und freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung. Als Spieler auf dem Platz habe ich immer 100 Prozent gegeben, das werde ich auch als Experte tun. Die Fernsehzuschauer dürfen sich also auf 200 Prozent Boateng freuen (lacht). sid

