Dämpfer für Chelsea: Nur Remis gegen Brighton & Hove Albion

Der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel hat im Kampf um einen Champions-League-Platz erneut einen Dämpfer gegen einen Abstiegskandidaten der Premier League einstecken müssen.

Das Team kam gegen den Tabellen-16. Brighton & Hove Albion nur zu einem 0:0. Der FC Chelsea verbesserte sich dennoch vorerst auf den vierten Tabellenplatz. Schon vor zweieinhalb Wochen hatte die Tuchel-Mannschaft mit dem 2:5 gegen den Vorletzten West Bromwich Albion eine böse Überraschung erlebt.

Zwar waren die Londoner gegen Brighton & Hove Albion überlegen, erspielten sich gegen die starke Defensive der Gäste aber nur wenige Chancen. In der Schlussphase hatte Chelsea sogar Glück, als Brightons Stürmer Danny Welbeck (79.) nur den Pfosten traf. Die Nationalspieler Antonio Rüdiger und Kai Havertz standen in der Startelf. Havertz wurde in der 67. Minute durch Timo Werner ersetzt.

Vor dem Anpfiff hatten Fans vor dem Stadion an der Stamford Bridge gegen die umstrittene Super League protestiert und die beiden Teambusse blockiert. Das Spiel musste mit Verspätung angepfiffen werden. Der FC Chelsea zählt zu den zwölf Mitgründern des Projekt, will sich laut Medienberichten aber wieder zurückziehen und dem Vorbild von Manchester City folgen.

