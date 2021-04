Olympiakos Piräus zum 46. Mal griechischer Fußballmeister

Athen. Olympiakos Piräus ist bereits zum 46. Mal griechischer Fußballmeister. Der Club setzte sich mit 3:1 (1:1) gegen Panathinaikos Athen durch und kann in den Playoffs der Superleague mit nunmehr 76 Punkten nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

Die Treffer für den Rekordmeister erzielten der Ägypter Hassan Ahmed Koka (45.+3/73. Minute) und der frühere Leipziger Bundesliga-Profi Bruma in der siebten Minute der Nachspielzeit. Der verteidigte Titel berechtigt Piräus zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League. In der laufenden Europa-League-Saison war der Rekordchampion am FC Arsenal mit dem deutschen Keeper Bernd Leno gescheitert.

