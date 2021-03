Derby Hertha gegen Union: Alles zum Spiel in Berlin im Liveblog

Am Ostersonntag stehen sich der 1. FC Union und Hertha BSC beim Derby in der Bundesliga gegenüber.

Dienstag, 30. März

15.30 Uhr: Unions Lenz will Hertha lange leiden sehen

Die Union-Profis verschonen den Stadtrivalen nicht. „Wenn man da unten steht, steht man vielleicht auch nicht umsonst da unten, egal wie viel Pech man hatte oder nicht. Das sagt schon etwas aus", sagt Unions Mittelfeldspieler Robert Andrich mit Blick auf Hertha. Andrichs Teamkollege Christopher Lenz wird im „Kicker“ noch deutlicher: „Sie sollen gerne leiden bis zum Ende und es erst in der Relegation schaffen.“

15.27 Uhr: Arne Friedrich - "Für mich gibt es nur einen Verein in der Stadt"

Herthas Sportdirektor Arne Friedrich heizt vor dem Derby am Sonntag (leider ohne Fans im Stadion) die Stimmung schon ein bisschen an. „Für mich gibt es nur einen Verein in dieser Stadt, ich bin blau-weiß! Tabellarisch ist Union zwar gerade vor uns, im Vergleich über die Jahre haben wir aber die Nase vorn“, stellte Friedrich in der „Bild“-Zeitung klar.