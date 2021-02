Mbappé-Doppelpack bei Pflichtsieg von Paris Saint-Germain

Dijon. Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé hat Frankreichs Meister Paris Saint-Germain zu einem Pflichtsieg bei der Verfolgung von Spitzenreiter OSC Lille geführt.

PSG gewann am 27. Spieltag mit 4:0 (2:0) bei Dijon FCO und rückte bis auf einen Punkt auf Lille heran. Nach der frühen Führung durch Moise Kean in der sechsten Minute erhöhte Mbappé (32., Handelfmeter/51.) mit zwei Toren und machte so bereits alles klar. Danach traf noch Danilo Pereira (82.). Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen in der Pariser Startformation.

Lille kann an diesem Sonntag mit einem Heimsieg über Racing Straßburg wieder auf vier Zähler wegziehen. Auch der frühere Serienmeister Olympique Lyon kann PSG mit einem Sieg am Sonntagabend bei Olympique Marseille wieder überholen. Auf Rang vier folgt AS Monaco mit Trainer Niko Kovac und Ex-Bundesligaprofi Kevin Volland.

