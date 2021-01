Werner und Havertz treffen: Chelsea nach Sieg weiter

London. Die deutschen Fußball-Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz haben ihre Torflaute beim FC Chelsea beendet. Beide waren beim problemlosen 4:0 (2:0)-Sieg im FA Cup gegen den Viertligisten FC Morecambe erfolgreich.

Havertz lieferte zunächst die Vorlage für Werners Tor (44. Minute) und sorgte danach mit seinem Treffer in der 85. Minute für den Endstand.

Der Ex-Leverkusener, der wegen eines Formtiefs zuletzt etwas in die Kritik geraten war, stand zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder in der Startelf der Blues. Seinen bislang einzigen Treffer in der Premier League hatte Havertz im vergangenen Oktober erzielt. Der ehemalige Leipziger Werner wartete seit elf Spielen auf ein Tor.

An der Londoner Stamford Bridge trafen auch Mason Mount (18.) und Callum Hudson-Odio (49.) für die überlegenen Gastgeber, bei denen in Antonio Rüdiger noch ein dritter DFB-Profi von Beginn an spielte.

In der vierten Pokalrunde könnte Chelsea unter anderem auf den FC Liverpool, Manchester United oder Titelverteidiger FC Arsenal treffen. Die Auslosung findet am Montag statt. Auch Manchester City ist im Lostopf. Das Team von Starcoach Pep Guardiola gewann am Sonntag dank der Tore von Bernardo Silva (8./15.) und Phil Foden (33.) mühelos mit 3:0 (3:0) gegen Birmingham City aus der 2. Liga.

