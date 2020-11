Berliner Fußball-Amateurvereine gegen DFB-Konzept

Berlin. Die einen sprechen von einer großen Gefahr für die Nachwuchsarbeit. Andere von einer Zwangs-Zentralisierung und Vereinheitlichung der Talentförderung. Dritte gar von einer Kampfansage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an die Amateure. Es regt sich Widerstand unter den Berliner Amateurfußball-Vereinen.

„Das ist der Versuch des DFB, uns komplett aus der Entwicklung der jungen Spieler herauszuhalten“, sagt etwa Kamyar Niroumand, Präsident des FC Hertha 03 Zehlendorf. Carsten Maaß, Geschäftsführer des SV Empor und über 24 Jahre lang hauptamtlich für den Berliner Fußball-Verband (BFV) im Bereich Talentförderung tätig, stimmt ihm zu: „Der DFB will so seine Investitionen in die DFB-Akademie und die DFL ihre Investitionen in ihre Nachwuchsleistungszentren gegenüber der Konkurrenz der Amateurvereine sichern. Hierbei muss man aber sagen, dass es bundesweit ambitionierte Amateurvereine gibt, die wesentlich bessere Arbeit leisten als einige der Leistungszentren.“

Berliner Amateure lehnen Teile des DFB-Projekts „Zukunft“ ab

Der Stein des Anstoßes, der die Gemüter so erhitzt, nennt sich ganz schlicht „Projekt Zukunft“. Angekündigt vom DFB-Präsidium unter Oliver Bierhoff nach dem peinlichen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland 2018 und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) entwickelt, soll dieser Masterplan dazu führen, dass sich das deutsche Team perspektivisch zurück an die Weltspitze kämpfen kann. Hierzu sollen einschneidende Eingriffe in die Ausbildung und Förderung des Fußball-Nachwuchses vorgenommen werden.

Ein erstes Konzept ist nun den einzelnen Landesverbänden zur Diskussion vorgelegt worden. „In dem Papier heißt es, man wolle gegen die Gleichförmigkeit der deutschen Spieler vorgehen“, sagt Maaß, „aber genau das Gegenteil ist doch der Fall. Indem man die Föderalisierung der Jugendarbeit bekämpft und den sportlichen Wettbewerb zwischen Amateurvereinen und Lizenzklubs aussetzt, verlieren wir die Vielfältigkeit der einzelnen Landesverbände und verwässern wichtige regionale Unterschiede.“ Dass es dem deutschen Fußball an „Charakteren“ mangelt, liege daher vor allem am bundesweit gleichgeschalteten Training, das diesen Zustand eigentlich bekämpfen soll.

Abschaffung der A- und B-Jugend-Bundesliga würde Amateurvereine schwer treffen

Zwei Punkte des über 100 Seiten fassenden Konzepts stoßen den Amateurvereinen in Berlin dabei besonders übel auf. Der eine ist die anvisierte Abschaffung der A- und der B-Jugend-Bundesliga von der U16 bis zur U19. Statt ihr soll es zukünftig nur noch eine Liga der DFB-Leistungszentren geben, in der kein Auf- und kein Abstieg mehr möglich ist – quasi als geschützter Raum der DFL-Lizenzvereine, ohne Meisterschaften auf Landesverbandsebene. So soll der Leistungsdruck von den jungen Spielern genommen werden. „Ohne einen gewissen Leistungsdruck im oberen Jugendbereich wird es aber nicht die gewünschte Entwicklung geben“, sagt Carsten Maaß.

Es ist eine Regelung, die vor allem Ausbildungsvereine wie Hertha Zehlendorf hart treffen würde. „Wir verlieren an Attraktivität, wenn wir nicht mehr Bundesliga spielen können“, sagt Präsident Niroumand, „das ist doch der Grund warum junge Talente und engagierte junge Trainer überhaupt zu uns kommen.“ Momentan gebe Zehlendorf im Schnitt immerhin zehn bis zwölf Spieler pro Jahr an die Profis der DFB-Leistungszentren ab.

Eine Abschaffung der Liga hält Niroumand daher für kontraproduktiv. Damit helfe man zwar den Beratern, die weniger zwischen den einzelnen Vereinen hin und her reisen müssten, nicht aber dem deutschen Nachwuchsfußball. „Richtiger wäre es daher, das echte Problem anzugehen und allgemein mehr in deutsche Nachwuchsspieler zu investieren, statt billigere Kräfte aus dem Ausland zu holen“, so Niroumand, „außerdem sollten Ausbildungsvereine wie wir mehr zusätzliche Trainerstellen erhalten.“

DFB-Regionalauswahlmannschaften stoßen auf Kritik

Der zweite umstrittene Punkt des Konzepts ist die Schaffung von DFB-Regionalauswahlmannschaften, die über die Grenzen der bestehenden Landesverbände hinweg zusammengestellt und unter DFB-Kriterien trainiert werden sollen. Hintergrund ist der teils gravierende Unterschied zwischen den Bundesländern beim Verhältnis von Kaderspielern zu anderen Aktiven. Während in der U14 in Bremen beispielsweise jeder 43. in der Auswahl spielen könnte, könnte das in Niedersachsen nur jeder 652.

Berlin liegt dabei aber mit jedem 145. ungefähr im deutschlandweiten Durchschnitt. „Aus Berliner Sicht macht es daher keinen Sinn, den Landesverband auseinander zu dividieren“, sagt Maaß, „dadurch könnte vor allem die Identifikation mit der Stadt verloren gehen, wenn der Norden Berlins in Zukunft beispielsweise mit Brandenburg zusammenspielt, der Süden aber mit Sachsen.“ Auch den größeren Flächenstaaten empfiehlt er daher, eher neue Regionalmannschaften innerhalb der bestehenden Landesverbände zu schaffen.

Trainerausbildung und „Mini-Fußball“ werden positiv aufgenommen

Bei aller Kritik gibt es auch positive Punkte im DFB-Konzept. „Die Vereinheitlichung der Trainerausbildung, ihre Fortbildung und Spezialisierung ist ein wichtiger Schritt“, bestätigt etwa Niroumand. Gelobt wird auch die flächendeckende Einführung des „Mini-Fußballs“, in welchem von den Bambinis bis zu den Elfjährigen Mannschaften im Format 2 gegen 2 bis zu 5 gegen 5 ohne Torwart auf kleine Tore spielen. Der kindgerechte „Mini-Fußball“ wird dabei in Berlin schon länger praktiziert. „Es ist gut, dass der DFB diese Spielform in das Konzept mit aufgenommen hat“, sagt Maaß, „allerdings hätten er das schon deutlich früher machen können. Der Impuls hierzu ging von den Vereinen aus.“

Für ihn ist es daher besonders wichtig, dass nicht bloß auf der höchsten Ebene der Verbandspräsidenten und Jugendausschüsse über die Köpfe der Berliner Vereine hinweg über das Konzept entschieden wird, sondern es innerhalb des BFV zu einer wirklich breiten Debatte kommt. In einer Jugendkonferenz mit Experten und Vereinsvertretern solle zuerst einmal ein Meinungsbild unter den Amateuren Berlins geschaffen werden.

Der Berliner Fußball-Verband hat eine Stellungnahme gegenüber dem DFB verfasst

„Wir befinden uns ja noch mitten im frühen Diskussionsprozess“, verteidigt sich Bernd Schultz, Präsident des BFV. Mit den besonders von den Änderungen betroffenen Vereinen habe man sich bereits ausgetauscht. Ebenso mit Vertretern der Leistungszentren. Später würden dann die anderen auch einbezogen.

„Es gibt viele gute Ansätze in dem Konzept, aber auch Unklarheiten und offene Fragen“, sagt Schultz. Gegen die strittigen Punkte Regionalauswahlmannschaften und Abschaffung der A- und B-Jugend-Bundesligen wurde nun vergangenen Donnerstag eine Stellungnahme des BFV auf den Weg gebracht. Eine Spielklassenveränderung auf Bundesebene bedürfe ohnehin einem Mehrheitsbeschluss der Landesverbände und der Ligavertreter auf einem DFB-Bundestag, so Schultz.

Einigen fiel diese Maßnahme trotzdem nicht deutlich genug aus. „Wenn diese Regelungen vom DFB über unsere Köpfe hinweg durchgesetzt werden sollten, dann werden wir durchaus auch überprüfen, juristische Schritte einzuleiten“, kündigt Kamyar Niroumand an.

