Berliner Fußball-Amateure hoffen auf Corona- Lockerungen

Berlin. Die Frau sieht ertappt zur Seite. Sie weiß, dass sie an diesem Freitagabend eigentlich nicht hier sein darf. „Wir versammeln uns nicht im Pulk“, verteidigt sich die Mutter daher, „ich gehe nur etwas am Rand des Feldes spazieren.“ In einem Café kann sie in Zeiten des Lockdowns auch nicht warten, während ihr Sohn für die „Bambinis“ des SV Empor im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark kickt.

Verboten ist die Anwesenheit von Eltern auf dem Fußballgelände laut Berliner Senat aber trotzdem. Nur das Bringen und Abholen der Kinder ist ihnen gestattet. Immer wieder gibt es deswegen Probleme mit der Stadionverwaltung in Prenzlauer Berg. Der Verein befürchtet bei Nichteinhaltung der Auflagen ein Komplettverbot des Trainings.

Berliner Vereine fordern Anhebung des Trainingsalters auf 18 Jahre

Berlin ist dabei neben Mecklenburg-Vorpommern nur eines von zwei Bundesländern, in denen das Trainieren im Amateurfußball trotz des Corona-Lockdowns im November überhaupt erlaubt ist. Kinder bis zwölf Jahren dürfen in der Hauptstadt weiter dribbeln, sprinten und die Ballannahme üben – in Gruppen aus maximal elf Personen, inklusive Betreuer. Im Jahn-Sportpark trainieren beispielsweise die E4-Junioren in zwei Einheiten auf je einem Viertel des Feldes. Einmal dienstags, einmal freitags.

„Im Grunde bin ich sehr dankbar für diese Entscheidung des Berliner Senats und die Möglichkeit, die Jugendarbeit weiterzuführen“, sagt Empor-Geschäftsführer Carsten Maaß, „wir würden uns aber wünschen, dass sich der Berliner Fußball-Verband und der Landessportbund darum bemühen, die Altersgrenze analog zu Mecklenburg-Vorpommern auf 18 Jahre anzuheben.“ Gerade bei den Älteren im A- und B-Jugendbereich bestehe nämlich die Gefahr, dass sie sich auch trotz Verbots weiter draußen treffen würden. Eine noch längere Spielpause könnte bei Jugendlichen zudem zum Desinteresse am Sport führen.

„Kinder und Jugendliche sollten nicht sich selbst überlassen werden“, so Maaß, „auch und gerade im Sinne des Gesundheitsschutzes.“

Corona-Lockdown stellt Berliner Fußball-Verband vor Probleme

Das sieht Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbands (BFV), ganz ähnlich: „Es ist Schülern auch nur schwer zu erklären, warum sie vormittags zusammen in der Schule sitzen dürfen, nachmittags aber nicht auf dem Platz trainieren.“ Der Verband will sich deswegen gemeinsam mit den anderen Fußball-Landesverbänden für eine Anhebung des Trainingsalters auf 18 Jahre einsetzen, wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich am Montag mit der Bundeskanzlerin treffen, um über die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu beraten.

Momentan ruht der Fußball noch für alle Amateur-Kicker in Berlin, die älter als 12 Jahre sind. Sowohl im Trainings- als auch im Spielbetrieb. „Natürlich ist es bitter, dass die in den letzten Monaten hart erarbeiteten Hygienekonzepte der Vereine am Ende keine Rolle gespielt haben“, sagt Schultz, „aber wir haben auch Verständnis dafür, dass die Politik nicht für jede Gruppe der Gesellschaft maßgeschneiderte Lösungen parat hat.“

Mit allen Problemen, die diese Entscheidung für die Vereine mit sich bringt. Keine Zuschauereinnahmen bei Pflichtspielen, ausbleibende Gehälter der Spieler und finanziell strauchelnde Sponsoren – die Liste ist lang. „Je länger ein Angebot nicht besteht, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass Menschen aus Vereinen austreten“, sagt Schultz zudem.

Im Sommer sei man hier noch glimpflich davon gekommen, die Mitgliederzahlen blieben stabil. Die Vereine hoffen nun, dass die Liebe zum Fußball auch diesmal wieder die Vereinstreue bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs stützen kann.

Jan Dietrich steht hierfür schon wieder in den Startlöchern. Der 30-jährige Spieler der ersten Mannschaft von Empor hat seit Oktober nicht mehr mit seinen Mannschaftskollegen trainieren können. „Ich vermisse den Sport, das Team, die Wettkämpfe“, sagt er, „aber ich sehe auch ein, dass es momentan einfach wichtigeres gibt als den Fußball.“

Zumindest kleine Lockerungen für den Amateur-Fußball möglich

Dass es mit dem Amateurfußball in Berlin nach dem Treffen mit der Kanzlerin am Montag weiter gehen kann, ist daher unwahrscheinlich. „Die Infektionszahlen lassen nichts Gutes erahnen“, sagt Verbandspräsident Schultz, „wir wären aber auf einen Trainings- und Spielbeginn im Dezember trotzdem gut vorbereitet.“ Daran glauben kann Carsten Maaß nicht: „Ich rechne nicht damit, dass es von der Bundesebene her Lockerungen geben wird.“

Auf kleine Erleichterungen hofft man im Berliner Amateurfußball aber dennoch. Neben der Anhebung der Altersgrenze auf 18 Jahre wird auch die Elternregelung gerade bei den „Bambinis“ in Frage gestellt. Denn gerade bei den Jüngsten sind die Eltern noch wichtige Bezugspersonen. „Aus meiner Sicht ist es möglich, bei den ohnehin kleinen Gruppen, dass die wenigen Eltern sich unter Einhaltung der Abstandsregeln am Platz aufhalten können“, so Maaß.

