Generalprobe gelungen: PSG gewinnt beim FC Nantes

Nantes. Frankreichs Fußball-Serienmeister Paris Saint-Germain hat mit dem siebten Liga-Sieg in Serie eine überzeugende Generalprobe für das Champions-League-Duell mit RB Leipzig gefeiert.

Beim FC Nantes setzte sich die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel mit 3:0 (0:0) durch. Der Spanier Ander Herrera brachte die Gäste aus der Hauptstadt in der 47. Minute in Führung, Kylian Mbappé legte mit einem verwandelten Foulstrafstoß nach (65.), Pablo Sarabia traf für den Tabellenführer zum Endstand (88.).

PSG trat zum Duell in der Ligue 1 ohne die verletzten Stammspieler Neymar und Julian Draxler an; der Deutsche Thilo Kehrer wurde von Tuchel in der 66. Minute eingewechselt. PSG bestreitet sein drittes Gruppenspiel in der Königsklasse am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) bei RB Leipzig.

