Fußball-Bundesliga: BVB zwischen Rasselbande und Ruhezone

Berlin. Uwe Seeler durfte aufatmen. Ja, sein Hamburger SV hat am Freitag einen erfolgreichen Start in die Zweite Liga hingelegt. Nebensache für den 83-Jährigen. Schließlich musste die Bundesliga-Legende am Sonnabend um ihren Tor-Rekord zittern. Erling Haaland hatte hart an der Bestmarke gebaggert – sie aber dann doch nicht ganz übertrumpft. 15 Tore in seinen ersten 16 Spielen hat der Profi von Borussia Dortmund vorzuweisen, einen Treffer weniger als HSV-Ikone Seeler.

Der verpasste Rekordwert schmälerte die Freude im Ruhrgebiet aber nicht. Der BVB präsentierte sich beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach in beachtlicher Frühform. Spielwitz, defensive Kontrolle und gnadenlose Effizienz – der Auftritt der Schwarz-Gelben rief sogar Bayern Münchens Karl-Heinz Rummenigge auf den Plan. „Die Mannschaft ist spannend, gut, hat viele interessante Spieler. Dortmund ist sicher Konkurrent Nummer eins um die Titelvergabe“, sagte der Vorstandschef bei Sky90.

Bei Borussia Dortmund will niemand von der Meisterschaft reden

Der Kampf um die deutsche Meisterschaft, dieses leidige Thema wollen sie in Dortmund aber am liebsten ganz weit von sich schieben. In der Vorsaison haben sie eben auch keine guten Erfahrungen damit gemacht, zur Jagd auf die Bayern zu blasen. Also halten sich Trainer Lucien Favre, Sportdirektor Michael Zorc und Co. bescheiden zurück.

„Wir sprechen nicht von Bayern. Das bringt nichts“, meinte BVB-Coach Favre. „Das ist die beste Mannschaft der Welt. Sie haben so viel Qualität überall. Wenn das jemand nicht sieht, hat er ein Problem. Dann sollte er einen anderen Job machen.“ Zorc wagte sich immerhin ein wenig aus der Deckung, war von einer Kampfansage aber auch noch meilenweit entfernt. „Wir sind sehr ambitioniert und werden unser Bestes geben“, sagte der 58-Jährige.

Ob es nun das eindrucksvolle 8:0 der Bayern gegen Schalke war oder die neue Demut, die in Dortmund nach mehreren Jahren des vergeblichen Titelringens gegen den Rekordmeister eingekehrt ist, der BVB lässt lieber Taten auf dem Platz sprechen. Und dort hat Favre offensichtlich einen vielversprechenden Mix gefunden.

Noch mehr Offensiv-Nachwuchs steht beim BVB schon bereit

Vorn die Rasselbande, die jungen Wilden um Doppeltorschütze Haaland (20), Jadon Sancho (20), Zugang Jude Bellingham (17) und Premieren-Schütze Giovanni Reyna (17), die Gladbachs Abwehr teilweise noch älter aussehen ließen, als es die Geburtsurkunden dokumentiert hätten. Hinten ein erfahrenes Konstrukt aus Vize-Kapitän Mats Hummels (31), Emre Can (26) und Axel Witsel (31), das die Dortmunder Defensive zur Ruhezone erklärt hatte.

„Wir haben einen Haufen guter Fußballer“, sagte Innenverteidiger Hummels, der die Mannschaft anstelle des zunächst geschonten Marco Reus aufs Spielfeld führte. „Wenn wir alles in eine Struktur und Form bringen, sind wir eine Topmannschaft.“ Der Weltmeister von 2014 lobte „die Mischung aus verschiedenen Typen, die Altersstruktur, die Professionalität und die sehr gute Balance im Kader“.

Dass sich vor allem die Jungspunde Reyna und Bellingham in Favres anspruchsvollem 3-1-4-2 so gut eingefunden haben, lässt auf eine torreiche Saison hoffen. „Beide sind extrem weit für ihr Alter. Das habe ich selten gesehen“, lobte Sportdirektor Zorc. Und dann wäre da ja auch noch Youssoufa Moukoko (15), der in der U19 des BVB ein Tor nach dem nächsten schießt. Beim 5:0 am Sonntag gegen Preußen Münster war ein Hattrick innerhalb von 16 Minuten. Dortmund hat ganz offensichtlich eine Offensive mit Zukunft, Uwe Seeler sollte also gewarnt sein.