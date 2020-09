DFB-Pokal: Altglienicke geht auf Erlebnistour zum 1. FC Köln

Linus Meyer (M.) von der VSG Altglienicke will den Namen seines Klubs in Köln bekannt machen.

Das Heimrecht in der ersten DFB-Pokalrunde hat die VSG Altglienicke an den 1. FC Köln abgegeben. Als Nachteil empfindet das keiner.

Berlin. So eine Mittagspause kann hin und wieder fatale Folgen haben. Das Team der VSG Altglienicke firmiert zwar offiziell als Amateurtruppe, trainiert wird aber doch recht professionell. Zweimal am Tag oft, so auch Mittwoch. Zwischen den Einheiten legt sich ein Teil der Mannschaft gern in einen Ruhebereich im etwas verlebten Klubgebäude an der Köpenicker Landstraße. Diesmal aber zog jemand in Vorbereitung einer kleinen Gesprächsrunde dummerweise die riesigen Falttüren zu. Und wo der Schlüssel war, wusste keiner auf Anhieb.