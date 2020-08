VfL Wolfsburg: Heiß auf das zweite Triple

San Sebastian. Die Triple-Jägerinnen des VfL Wolfsburg bewunderten bei strahlend blauem Himmel das schmucke Estadio Anoeta von San Sebastian. Mit zahlreichen Selfies stimmte sich der deutsche Serienmeister und -pokalsieger bei der Stadionbegehung am Donnerstag ein auf den speziellen Showdown um Europas Fußball-Krone.

Nach den Männern in Lissabon starten nun auch die Fußballerinnen im Baskenland in ihr Champions-League-Finalturnier im Corona-Modus. Die Triple-Mission im Risikogebiet beginnt für die Wolfsburgerinnen am Freitag (18 Uhr/Sport1) mit dem Viertelfinale gegen Außenseiter Glasgow City, dem schottischen Meister. „Natürlich ist es unser Anspruch, diese Hürde zu nehmen“, sagte Trainer Stephan Lerch zur Favoritenrolle des VfL, der den zweiten Dreifacherfolg aus Meisterschaft, Pokalsieg und Triumph in der Königsklasse nach 2013 anstrebt.

Wolfsburg tritt im Viertelfinale gegen Glasgow City an

Der ist 47 Tage nach dem Erfolg im Pokalfinale (4:2 i.E. gegen die SGS Essen) nur noch drei Siege entfernt. „So schnell hat man noch nie die Champions League gewonnen“, befand Alexandra Popp, die seit dem zweiten VfL-Triumph 2014 vergeblich versucht hat, den Henkelpokal wieder nach Wolfsburg zu holen. Die Kapitänin ist überzeugt: „Ich sehe bei uns die Qualität, den Weg ins Finale zu schaffen.“

Beim Geisterturnier ist sogar ein deutsches Finale möglich. Doch dazu müsste Vizemeister Bayern München am Sonnabend (20 Uhr/Sport1) erst einmal den üblichen Endspielgegner aus dem Weg räumen: Olympique Lyon, dessen Starensemble um Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan den Wettbewerb zuletzt vier Mal in Folge gewann. Doch inspiriert vom Triumphzug der männlichen Kollegen sieht der FC Bayern den K.o.-Modus beim neuntägigen Turnier als Vorteil. „Unbedingt“, so Trainer Jens Scheuer, wolle man erstmals den Henkelpott holen: „Natürlich sind wir hungrig.“ Lyon sei zwar der „Topfavorit, aber damit können wir gut leben, denn wir haben mehr zu gewinnen als zu verlieren“.

Bayern München bekommt es mit Seriensieger Lyon zu tun

Während die Bayern erst am Freitagmorgen aufbrechen, reiste Wolfsburg bereits am Mittwoch per Charter von Braunschweig nach Bilbao, wo gleich eine Corona-Testung anstand. Das strenge Hygienekonzept ähnelt den Vorgaben beim Bundesliga-Restart. Die steigenden Fallzahlen in Spanien und die damit verbundene Reisewarnung des Auswärtigen Amtes änderte nichts an den Abläufen. VfL-Coach Lerch schwärmte von „hervorragenden Bedingungen: Alle können sich freuen, auf dem Platz stehen und endlich loslegen zu können.“

Wolfsburgs möglicher Halbfinalgegner Atletico Madrid (mit Turid Knaak) konnte nach fünf Coronafällen vergangene Woche nur eingeschränkt trainieren. Im spanischen Viertelfinal-Duell am Freitag ist somit der FC Barcelona favorisiert. Den letzten Halbfinalisten ermitteln der FC Arsenal (mit Leonie Maier) und Paris St. Germain (mit Sara Däbritz) am Sonnabend.