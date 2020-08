Wenn Leipzigs Perfektionist auf Atléticos Provokateur trifft

Trainer Julian Nagelsmann will mit RB Leipzig ins Finale der Champions League. ++

Mit Leipzigs Nagelsmann und Atléticos Simeone duellieren sich am Donnerstag im Viertelfinale der Königsklasse ganz eigene Typen.

Berlin/Lissabon. Einen Cristiano Ronaldo in der Mannschaft zu haben, das wäre nicht schlecht. Da würde sicherlich auch Julian Nagelsmann nicht Nein sagen. Vor allem, weil der portugiesische Superstar RB Leipzig im Duell mit Atlético Madrid am Donnerstag (21 Uhr, Sky, DAZN und Magentasport) direkt ins Halbfinale der Champions League führen würde – wenn man der Statistik glauben mag.

Seit Diego Simeone (50) die Madrilenen trainiert, waren die Duelle mit Ronaldo stets Endstation in der Königsklasse. 2014 im Finale gegen Real (1:4 n.V.), 2015 im Viertelfinale, 2016 wieder im Endspiel (4:6 n.E.), 2017 noch einmal in Halbfinale gegen den Stadtrivalen und 2019 schließlich im Achtelfinale gegen Juventus Turin, wohin Ronaldo mittlerweile gewechselt war. Es ist und bleibt ein Fluch.

So kennt man Diego Simeone: wild gestikulierend und hochemotional.

Foto: Angel Martinez / Getty Images

Bei Atlético werden sie sich also freuen, dass der Rekordstürmer nicht kurzfristig nach Sachsen ausgewandert ist. Und dass das Viertelfinale beim Finalturnier der Champions League im Estádio José Alvalade in Lissabon als K.o.-Spiel ausgetragen wird. In solchen Duellen kann Simeone nämlich eine beeindruckende Bilanz aufweisen: zwölf Partien, zehn Mal zu Null. „Das ist ein dickes Brett, das wir bohren müssen“, weiß Leipzigs Nagelsmann vor dem größten internationalen Spiel der jungen Klubgeschichte.

Simeone als Spannungsfaktor an der Seitenlinie

Grund dafür ist nicht nur die defensive Stabilität, mit der Atlético im Achtelfinale schon den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp zur Weißglut getrieben hatte. Es ist vor allem Coach Simeone selbst. Ein Exzentriker, ein Provokateur, einer, der mit seinen Ausrastern eine ganz eigene Show am Spielfeldrand abzieht – mal mit nicht ganz jungendfreiem Jubel, mal mit acht Spielen Sperre als Folge. „Er hat einen gewissen Grad an Verrücktheit“, bescheinigt Nagelsmann.

Ganz unbekannt ist dem 33-Jährigen das nicht. Auch der deutsche Fußballlehrer zählt in der Bundesliga eher zur extrovertierteren Garde. Nicht umsonst wird das Duell an der Seitenlinie mit mindestens genauso viel Spannung erwartet wie das auf dem Rasen. Vor allem bei den Spielern. „Ich bin gespannt, wie das mit Julian und Diego Simeone klappt“, sagt Leipzigs Nationalspieler Marcel Halstenberg dem „Sportbuzzer“, beide seien „sehr emotionale Typen“.

Leipzigs Nagelsmann bewundert Simeones Spielweise

Und auch Nagelsmann erwartet eine Simeone-Show. „Jetzt, ohne Zuschauer, hört man das noch mehr, dass er immer am Erzählen ist, viel mit dem Schiedsrichter diskutiert, viele Karten fordert“, sagt Leipzigs Coach, will sich aber weder „in den Bann“ des unberechenbaren Argentiniers ziehen lassen, noch verbale Scharmützel anstiften.

Denn während beide es bestens verstehen, ihre Mannschaft nach vorn zu peitschen, den Super-Motivator zu spielen, unterscheiden sie sich doch in einem ganz klar: in der Art Fußball zu spielen. Nagelsmann ist ein Perfektionist. Einer, der analytisch vorgeht, ein echter Taktik-Fuchs, der innerhalb weniger Sekunden das System des Gegners durchschaut hat und versteht, seine eigene Mannschaft postwendend darauf einzustellen. Damit gelang es den Leipzigern, im Achtelfinale im März den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur mit Trainer José Mourinho auszuschalten.

Für Simeones Coaching hat der „Mini-Mourinho“, wie Nagelsmann in Anlehnung an die Trainer-Ikone genannt wird, fast ein wenig Bewunderung übrig. „Der Kollege muss eine außergewöhnliche Gabe haben“, erklärte er dem Portal „Goal.com“: „Ich glaube, dass 99 Prozent der Trainer, die immer nur 4-4-2-flach, sehr tief stehen und so fies spielen lassen würden, nach zwei Jahren verbrannt wären. Aber er nicht.“

Leipzig rechnet sich Chancen aufs Finale aus

Im Gegenteil. Simeone hat sogar Erfolg. Seit seinem Amtsantritt wurde der frühere Mittelfeldspieler mit den „Rojiblancos“ spanischer Meister (2013) und Pokalsieger (2014), holte gleich zwei Mal die Europa League (2012, 2018) – und das immer mit dem gleichen, für den Gegner so unangenehmen Spielstil. Voll ausgelegt auf eine stabile Defensive. Seit 2013 kassierte Atlético in der Liga nie mehr als 30 Gegentore, in der Saison 2015/16 waren es sogar nur 18.

Und es darf davon ausgegangen werden, dass nicht einmal die zwei positiven Coronafälle im Team den heißblütigen Trainer der Spanier in seiner Vorbereitung gestört haben. Simeone hat ein Ziel, das er verfolgt. Der Champions-League-Titel soll her, der Henkelpott fehlt noch in seinem Trophäenschrank.

Allerdings haben sie sich auch in Leipzig ganz gute Chancen ausgerechnet. „Es kann bis ins Finale gehen“, sagt Trainer Nagelsmann selbstbewusst. Erst dort könnte es zum deutschen Duell mit dem FC Bayern kommen. Im Halbfinale wartet entweder der italienische Überraschungsklub Atalanta Bergamo oder Thomas Tuchels Schwergewicht Paris St. Germain. Nichtsdestotrotz: Das Motto „Missao Final“, mit dem der RB-Tross in Portugal wirbt, ist wörtlich zu nehmen. Auch ohne Cristiano Ronaldo.