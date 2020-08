Champions League: Alle Infos zum Finalturnier in Lissabon

Berlin. Das Finalturnier der Champions League in Lissabon. Acht Klubs kämpfen noch um den begehrten Titel in der Königsklasse. Im Rahmen eines K.o.-Turniers werden erstmals alle Duelle ab dem Viertelfinale in einem einzigen Spiel entschieden. Wegen der Corona-Pandemie werden auch keine Fans in den Stadien anwesend sein. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, fällt die Entscheidung in einer Verlängerung oder anschließend im Elfmeterschießen.

Wann wird gespielt?

Das Finalturnier startet am Mittwoch mit dem Viertelfinal-Duell zwischen Atalanta Bergamo und Paris St. Germain. Die weiteren Begegnungen in der Runde der letzten Acht finden dann im Tagesrhythmus bis Sonnabend statt: RB Leipzig - Atletico Madrid (Donnerstag), FC Barcelona - Bayern München (Freitag), Manchester City - Olympique Lyon (Sonnabend). Die beiden Halbfinalspiele steigen am 18./19. August, das Endspiel am 23. August. Alle Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen.

Wo wird gespielt?

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Jeweils abwechselnd werden die Spiele im Estadio da Luz, der Heimstätte von Benfica Lissabon und gleichzeitig das Finalstadion, sowie dem Estadio Jose Alvalade, der Heimat von Sporting, ausgetragen.

Wer trägt die deutschen Hoffnungen?

Bayern München und RB Leipzig. Der Rekordmeister aus München bekommt es im Viertelfinale am Freitag im Giganten-Duell mit dem FC Barcelona und Superstar Lionel Messi zu tun. Einen Tag zuvor treffen die Leipziger auf Atletico Madrid. Bei Wettanbieter bwin ist der in der Königsklasse noch makellose FC Bayern (acht Spiele, acht Siege/Quote 3,80) neben Manchester City (Quote 3,30) der Topfavorit auf den Titel.

Wo werden die Spiele übertragen?

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN zeigen jeweils ein Viertelfinale exklusiv, die beiden weiteren Spiele sind sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Das gilt auch für die beiden Halbfinals und das Finale. Das Viertelfinale zwischen Barca und Bayern läuft exklusiv auf Sky, der Auftakt in Lissabon zwischen Atalanta und PSG läuft ausschließlich bei DAZN. Außerdem soll es bei Sky wie schon bei den letzten Partien der vergangenen Bundesliga-Saison eine Audio-Option mit Stadionsound geben, um trotz der Geisterspiele eine angemessene Atmosphäre zu bieten.

Was passiert bei positiven Corona-Tests?

Die Spieler müssen bei positiven Tests in Quarantäne und dürfen nicht am Finalturnier teilnehmen. Bei Atletico Madrid wurden etwa Abwehrspieler Sime Vrsaljko und Stürmer Angel Correa positiv getestet. Da alle weiteren Tests bei Kollegen und Betreuern negativ waren, kann das Duell gegen RB Leipzig stattfinden. Eine genaue Regelung bei einer Vielzahl von Coronafällen in einer Mannschaft gibt es noch nicht.

Wie sieht es mit den Gelben Karten aus?

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat alle Gelben Karten schon nach dem Achtelfinale (vorher Viertelfinale) gestrichen. Ist ein Spieler aufgrund einer Verwarnung im Achtelfinale aber im Viertelfinale gesperrt, so wird diese Sperre auch umgesetzt. Da ein Spieler in der Königsklasse erst nach drei Gelben Karten gesperrt wird, müsste niemand aufgrund einer Gelb-Sperre im Finale zuschauen.

Welche Regeländerungen gibt es sonst noch?

Die Klubs können maximal drei neue Spieler melden, sofern diese seit dem 3. Februar national spielberechtigt waren. Außerdem sind fünf Auswechslungen erlaubt, allerdings dürfen diese nur an drei Zeitpunkten in einem Spiel getätigt werden. Damit soll die Anzahl der Unterbrechungen beschränkt werden. Diese drei Gelegenheiten beinhalten keine Wechsel zur Pause, zwischen dem Ende der regulären Spielzeit und der Verlängerung sowie in der Pause der Verlängerung. In der Verlängerung ist noch eine weitere Auswechslung erlaubt. Zusätzlich werden die Kader größer: Insgesamt dürfen statt 18 nun 23 Spieler auf dem Spielbericht erscheinen, was normalerweise nur beim Finale erlaubt ist.