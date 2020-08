Bayern erreicht locker das Viertelfinale

Berlin. Mit einem 4:1 (2:1) gegen den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel hat der FC Bayern München locker das Finalturnier der Champions League in Lissabon erreicht. Das Hinspiel im Februar hatten die Münchner bereits mit 3:0 in London gewonnen.

In München brachte Robert Lewandowski die Bayern per Foulelfmeter in Führung (10.), Ivan Perisic erhöhte nach Lewandowski-Vorlage auf 2:0 (24.). Nachdem der Chelsea-Treffer von Callum Hudson-Odoi wegen Abseitsstellung nach Videobeweis korrekterweise nicht anerkannt wurde (28.), verkürzte Tammy Abraham für die Londoner nach einem Fehler von Bayern-Torwart Manuel Neuer (44.).

Nach dem Seitenwechsel vergab Thomas Müller die Riesenchance zum 3:1 für die Bayern (61.). Der eingewechselte Corentin Tolisso machte es nach 76 Minuten besser. Lewandowski erhöhte auf 4:1 (83.). Erstmals in der Geschichte der Königsklasse hat mit den Bayern eine Mannschaft die ersten acht Spiele einer Champions-League-Saison gewonnen.

Pirlo wird neuer Trainer bei Juventus Turin

Keine 24 Stunden nach dem Aus im Achtelfinale präsentierte der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin Ikone Andrea Pirlo als Nachfolger von Trainer Maurizio Sarri, den das Aus gegen Olympique Lyon seinen Job gekostet hatte. Der Schritt kommt überraschend: Für den 41-jährigen Pirlo ist es der erste Trainerposten bei einer Profimannschaft. Der Weltmeister von 2006 war erst vor wenigen Tagen als neuer U23-Coach der Turiner vorgestellt worden.