Uli Hoeneß teilt gegen den BVB aus

Berlin. Der Name Hoeneß war am Montag mal wieder in aller Munde. Und das nicht nur, weil Sebastian Hoeneß sein erstes Training bei der TSG Hoffenheim leiten durfte. Nein, sein Onkel Uli hatte auch mal wieder die Abteilung Attacke ausgepackt. Sein Ziel diesmal: die Transferpolitik von Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund.

In einem Interview mit der „FAZ“ bezeichnete Bayern Münchens Ehrenpräsident die Vorgehensweise des BVB, Talente zu sichten, zu entwickeln und teuer zu verkaufen, als „unklug“. „Wenn Dortmund einen hochtalentierten Spieler kauft und er gut spielt, kann man wenige Monate später entweder aus dem Klub selbst oder von außerhalb hören, dass er irgendwann ein Verkaufsobjekt darstellen wird“, sagte der 68-Jährige und fügte hinzu: „Wie soll ein Spieler die DNA eines Vereins hundertprozentig aufsaugen, wenn er das Gefühl hat, ein Verkaufsobjekt zu sein?“

BVB-Sportdirektor Zorc findet Hoeneß-Aussagen arrogant

Beim Rekordmeister gebe es so etwas gar nicht. „Wir holen Spieler für Bayern München. Und niemals, um daraus Geschäfte zu machen.“ Hoeneß glaubt, dass die fehlende Identifikation mancher Jungstars mit dem BVB der Grund dafür sei, dass den Dortmunders in entscheidenden Momenten die Durchschlagskraft fehle. „Ein Spieler muss das Gefühl haben: Ich bin Bayern forever“, sagte Hoeneß.

Als Beispiel führte er Robert Lewandowski an. „Der saß im Sommer vor zwei Jahren hier bei mir und sagte, Herr Hoeneß, Sie müssen unbedingt mit Herrn Zahavi reden. Das war sein neuer Berater. Ich sagte: Ja, gern, mein nächster Termin ist der 3. September.“. Damit meinte Hoeneß: nach dem Ende der Transferzeit. Es sei sehr wichtig, dass die Spieler und vor allem ihre Berater wüssten, dass man nicht weich werde. Das bringe sonst nur Unruhe.

Unruhe, die auch Hoeneß’ Aussagen beim Dauerkonkurrenten im Ruhrgebiet auslösten. Eine Reaktion in schwarz-gelb ließ nicht lang auf sich warten. „Ich finde die Aussagen ziemlich arrogant, aber einiges ist auch sachlich de facto falsch. Wenn man jedes Jahr 250 Millionen Euro mehr in der Tasche hat, lässt es sich mit vollen Hosen gut stinken“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Auch Bayern München wollte Dortmunds Sancho verpflichten

Da nützte es auch nicht viel, dass Hoeneß bei aller Kritik auch noch lobende Worte für Borussia Dortmund übrig hatte. Der BVB sei ein interessanter Klub für Top-Talente. „Im Sponsoring kommen sie an uns überhaupt nicht heran, aber damit haben sie unseren finanziellen Vorsprung ganz schön ausgeglichen. Mit Jadon Sancho war bei uns alles klar, aber im letzten Moment entschied er sich für Dortmund.“ Der FC Bayern hatte dem englischen Youngster (20) vor drei Jahren ein Angebot gemacht, der schnelle Flügelspieler aber wechselte von Manchester City nach Dortmund.

Abseits der Sticheleien Richtung Ruhrgebiet äußerte sich Hoeneß auch zu anderen Themen. Der einstige Klub-Boss zeigte sich zum Beispiel offen für eine Abschaffung der 50+1-Regel. „Da wäre ich sofort dabei. Wenn die Meinung ist, dass damit eine größere Chancengleichheit käme, wir würden nie dagegen stimmen. Ich würde jedem Verein die Freiheit geben. Dann kann jeder machen, was er will“, sagte Hoeneß.