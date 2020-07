Selbst Präsident Macron sorgt sich um Mbappé

Paris. Von überschwänglicher Freude keine Spur, stattdessen suchten nach dem Pokaltriumph nahezu alle Profis von Paris St. Germain gleich den Weg zu Kylian Mbappé. Ob Neymar, Kapitän Thiago Silva oder Trainer Thomas Tuchel - alle erkundigten sich direkt nach dem Befinden des Turbodribblers. Selbst Staatspräsident Emmanuel Macron machte sich nach dem hart erkämpften 13. Pokalsieg der Hauptstädter gegen AS St. Etienne (1:0) große Sorgen um den französischen Weltmeister.

Mbappé sagt, es habe „ein bisschen geknackt“

Bei der Medaillenübergabe erkundigte sich der 42-Jährige nach dem Befinden des 21-Jährigen, der auf Krücken und mit einer dicken Schiene am rechten Sprunggelenk zur Siegerehrung gehumpelt war. „Es hat ein bisschen geknackt“, antwortete Mbappé gut hörbar auf den Fernsehbildern von France 2. Ob wohl etwas kaputt sei, hakte Macron noch einmal nach. „Nein, ich glaube nicht“, gab sich der Angreifer mit einem gequälten Lächeln verhalten optimistisch.

Nach ersten Untersuchungen erlitt Mbappé eine schwere Verstauchung des rechten Knöchels, eine Bänderverletzung oder ein Knochenbruch wurden zunächst nicht festgestellt. Das teilte PSG in einem kurzen Update am Sonnabend ohne Prognose zur Ausfallzeit mit. Sein Einsatz in der Champions League erscheint jedoch fraglich.

Mbappé ist ein Schlüsselspieler bei den Parisern

Tuchel hatte sich schon direkt nach dem Finale beunruhigt gezeigt: „Wir sind alle besorgt, jeder, der das Foul gesehen hat, ist besorgt.“ Abwehrchef Thiago Silva sagte, er hoffe, dass „Kylian sich so schnell wie möglich erholt. Er ist ein Schlüsselspieler für uns.“ Tatsächlich geht beim französischen Serienmeister nach dem vierten Double der Vereinsgeschichte zwei Wochen vor dem Finalturnier der Königsklasse (12. bis 23. August) die Angst vor einem Deja-Vu um.

In der Vorsaison fehlte Neymar in der K.-o.-Runde wegen einer Fußverletzung, ohne den Brasilianer folgte bereits im Achtelfinale das Aus gegen Außenseiter Manchester United. Ein Ausfall des anderen Parts des kongenialen Offensivduos für das Turnier in Lissabon, bei dem PSG im Viertelfinale auf Atalanta Bergamo trifft, wäre nicht minder schmerzhaft.

Ein übles Foul von St. Etiennes Kapitän Perrin

Doch die Bilder aus der 27. Spielminute ließen Schlimmes befürchten. St. Etiennes Kapitän Loic Perrin trat dem 34-maligen Nationalspieler bei hohem Tempo mit offener Sohle aufs Sprunggelenk, Mbappés Knöchel knickte komplett zur Seite weg. Sofort wälzte sich der Offensivspieler schmerzverzerrt am Boden, schwer humpelnd musste er trotz minutenlanger Behandlung ausgewechselt werden.

„Ich hoffe, es ist nur eine leichte Verletzung. Die Absicht war, den Ball zu spielen, aber er war einfach zu schnell“, nahm AS-Trainer Claude Puel seinen Spielführer nach dem rüden Foul in Schutz. Perrin sah nach Heranziehen des Videobeweises die Rote Karte, sein letztes Karrierespiel hatte sich der 34 Jahre alte Abwehrchef sicher anders vorgestellt. Doch das beherrschende Thema war die möglicherweise schwere Blessur von Mbappé.

Mbappé trifft die Latte, Neymar erzielt das Siegtor

Bei der äußerst tristen Vorstellung gegen St. Etienne wurde die Abhängigkeit von Mbappé erneut deutlich. Dem Siegtor von Neymar (14.) ging ein Lattenschuss des Sturmjuwels voraus. Auch ansonsten kreierte der Rekordpokalsieger, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer nach 20 Minuten mit einer Hüftverletzung raus musste, in den knapp 30 Minuten mit Mbappé mehr Chancen als in der gut einstündigen Überzahl.