Transferfenster geöffnet: Warten auf den ersten Dominostein

Lucas Tousart (l) ist in dieser Transferphase der bislang einzige Zugang bei Hertha BSC.

Berlin. Es tat sich: nichts. Als das größte Transferfenster der Bundesliga-Geschichte am Mittwoch endlich geöffnet hatte, herrschte auf dem sonst so bunten Basar ungewohnte Langeweile. Nur Andre Schürrle verabschiedete sich von Borussia Dortmund. Beide Parteien, nicht glücklich miteinander geworden, lösten den Vertrag auf. Aber das war’s dann auch schon.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass es zu diesem Zeitpunkt schon einmal so wenig Wechsel gab“, sagte der langjährige Bundesliga-Manager Christian Heidel über den Auftakt eines seltsamen Transfersommers. Nun läuft die offiziell „Wechselperiode 1.2“ genannte Mammut-Phase, die fast drei Monate dauern wird. Erst am 5. Oktober ist Schluss. Bislang schloss das Fenster meist schon am 31. August. „Es gibt keine Erfahrung für diese Situation. Jeder muss sich seine eigene Strategie zurechtlegen“, sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Hertha BSC will trotz Investor-Millionen auf dem Transfermarkt sparen

Bei Hertha BSC besteht diese Strategie aus Abwarten. „Corona wird den Markt verändern“, ist sich Michael Preetz sicher. Der Manager der Berliner will erst zuschlagen, wenn auch die Ligen in Spanien, Italien und England ihre Saisons beendet haben. Das wäre erst Anfang August, dann absolviert die coronagebeutelte Serie A ihren letzten Spieltag.

Durch die neuerlichen 50 Millionen, die Herthas Investor Lars Windhorst über seine Tennor Holding zur Verfügung gestellt hat, hat der Hauptstadtklubs deutlich mehr Spielraum als die meisten anderen Bundesligisten. Gebrauchen kann Manager Preetz das Geld allemal, soll er doch ein Team zusammenstellen, das in den Europapokal einzieht. Neben einem Torwart und einem Rechtsverteidiger sucht der Manager auch Verstärkungen im Sturm, auf dem Flügel und im zentralen Mittelfeld.

Vereine erwarten in der Bundesliga mehr Leihgeschäfte

Borussia Mönchengladbachs Max Eberl erwartet, dass es gar nicht mal so viele klassische Transfers geben wird. „Leihen, Tauschgeschäfte – es sind jetzt andere Modelle, die eine Rolle spielen können“, sagt der Sportdirektor.

Beim 1. FC Union hat sich das noch nicht bemerkbar gemacht. Die Köpenicker haben mit Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck (Heidenheim) und Linksverteidiger Niko Gießelmann (Düsseldorf) direkt nach Saisonende gleich zwei Profis fest an den Verein gebunden. Und dürften in der einen oder anderen Personalie – so wie viele andere Klubs – auf den ersten Dominostein warten.

Transfer von Keeper Schwolow kann Wechselwelle lostreten

Union braucht nach dem Abgang von Keeper Rafal Gikiewicz Verstärkung zwischen den Pfosten, ebenso wie Stadtrivale Hertha und Schalke 04 (nach dem Wechsel von Alexander Nübel nach München). Namen werden reichlich gehandelt. Das hartnäckigste Gerücht: Alexander Schwolow soll vom SC Freiburg zu Schalke 04 wechseln. Spätestens wenn der Transfer über die Bühne geht, dürfte sich das Karussell auf der Position des Schlussmanns kräftig drehen. Auch in Berlin.

Bis dahin wird sich belauert. Denn bei vielen Klubs herrscht noch Ebbe in der Kasse, da zurzeit keine Dauerkarten verkauft werden. Ohne Einnahmen keine Ausgaben – eine von vielen negativen Folgen der Corona-Krise. Lebhaft wird es auf dem Transfermarkt also wohl erst ab Ende August zugehen.