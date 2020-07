Champions League: Auf den FC Bayern München wartet ein schwerer Weg ins Finale

Berlin. Der FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi oder der SSC Neapel – so lauten die möglichen Gegner des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League, sollten die Bayern die Runde der letzten Acht erreichen. Das ergab die Auslosung des Finalturniers in der Uefa-Zentrale in Nyon/Schweiz.

Im Halbfinale würden auf den deutschen Rekordmeister die nächsten Hochkaräter warten. Denn im entsprechenden Viertelfinale stehen sich die Sieger aus den Duellen Real Madrid/Manchester City und Olympique Lyon/Juventus Turin gegenüber.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick muss zunächst jedoch noch das Achtelfinale überstehen. Das Rückspiel gegen den FC Chelsea in München findet am 7./8. August statt. Das Hinspiel in London hatten die Bayern mit 3:0 gewonnen.

Leipzig im Viertelfinale gegen Atlético Madrid

Mehr Losglück hatte RB Leipzig, der zweite deutsche Vertreter in der Königsklasse. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trifft im Viertelfinale auf Atlético Madrid, im Halbfinale könnten dann Atalanta Bergamo oder Paris Saint-Germain der Gegner sein. Leipzig hatte sich im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 und 3:0 durchgesetzt.

Damit ist ein deutsches Duell erst im Finale möglich. Das bislang einzige deutsche Endspiel in der europäischen Königsklasse hatte es 2013 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (2:1) gegeben.

Die Viertelfinals sind für den 12. bis 15. August terminiert, die Halbfinals folgen am 18./19. August, das Finale am 23. August. Gespielt wird jeweils nur eine Partie, Zuschauer werden wegen der Corona-Krise wohl nicht zugelassen. Alle Spiele finden in Lissabon statt, werden um 21 Uhr angepfiffen und bei Sky sowie DAZN übertragen.

Europa League: Deutsches Duell im Viertelfinale möglich

In der Europa League könnte es im Viertelfinale ein deutsches Duell geben, zumindest vom Papier. Denn die Auslosung ergab, dass die Sieger der Achtelfinalpartien VfL Wolfsburg/Schachtjor Donezk und Eintracht Frankfurt/FC Basel aufeinandertreffen. Doch die Frankfurter stehen nach der 0:3-Heimpleite vor dem Aus, auch Wolfsburg muss nach dem 1:2 im Achtelfinal-Hinspiel zittern.

Bayer Leverkusen steht in der Europa League nach dem 3:1 im Hinspiel bei den Glasgow Rangers mit einem Bein im Viertelfinale. Gegner im Viertelfinale wäre Inter Mailand oder der FC Getafe. Außerdem treffen die Sieger aus Linzer ASK und Manchester United sowie Istanbul Basaksehir und FC Kopenhagen aufeinander. Die Sieger der zwei möglichen „deutschen“ Viertelfinals stehen sich im Halbfinale gegenüber.

Die Achtelfinals in der Europa League finden am 5./6. August statt (18.55 und 21 Uhr). Die Viertelfinals steigen am 10./11. August, die Halbfinals am 16./17. August und das Endspiel am 21. August (alle 21 Uhr). Die K.o.-Spiele der Europa League finden alle in Nordrhein-Westfalen statt. Auch hier werden die Duelle in einem Spiel und voraussichtlich ohne Zuschauer entschieden. Spielorte sind Köln (Endspielort), Duisburg, Düsseldorf und die Schalker Arena.

