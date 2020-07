WM 1990 in Italien

Berlin. Einsamkeit – alles was er wollte, war ein Moment des Alleinseins. So schlenderte Franz Beckenbauer über den Rasen des Olympiastadions von Rom. Seine Hände tief in der beigefarbenen Hose vergraben, den Blick mal gen Himmel gerichtet, wo ihn der Vollmond über der ewigen Stadt begleitete, dann wieder zu Boden gesenkt, schuf er jenes ikonenhafte Bild, das untrennbar mit der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 verbunden ist. Und mit dem dritten Titel für die deutsche Nationalmannschaft.