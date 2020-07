Und wieder feiern die Bayern

Berlin. Nach einer Stunde gab es dann doch noch einen Hauch von Fußball-Magie. Einen Befreiungsschlag von Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer saugte Stürmer Robert Lewandowski auf der anderen Seite des Platzes gefühlvoll aus der Luft und drosch den Ball Sekundenbruchteile später mit Schmackes aufs Tor. Ein 25-Meter-Geschoss, das Bayer Leverkusens Keeper Lukas Hradecky offenbar überraschte, zumindest ließ der Finne das Spielgerät in Slapstick-Manier passieren. Das Resultat: Das 3:0 für den großen Favoriten – und zugleich die Entscheidung in einem lange einseitigen Spiel. Am Ende gewannen die Münchner am Sonnabend im Olympiastadion klar mit 4:2 (2:0) und feierten so den 20. Pokalsieg ihrer Vereinsgeschichte.

„Wir hätten gern unsere Fans dabei gehabt, Aber wir sind überhappy, dass wir den Pokal gewonnen haben“, sagte Münchens David Alaba.

Bis zur Führung des Favoriten dauerte es nur eine Viertelstunde, dann zirkelte David Alaba einen Freistoß aus 17 Metern kunstvoll mit seinem linken Fuß über die Mauer und passgenau ins rechte obere Eck – 1:0 (16.). Ein sehenswerter Treffer, und ein starker Auftakt des Titelverteidigers.

Die Bayern sind zielstrebiger und handlungsschneller

Wer auf eine energische Reaktion der „Werkself“ gehofft hatte, sah sich enttäuscht, stattdessen waren es die Bayern, die nachlegten. Als Leverkusens Julian Baumgartlinger das Spiel mit einem weiten Zuspiel aus der eigenen Hälfte eröffnen wollte, warf sich Münchens Joshua Kimmich mit aller Macht in den Schuss, bekam den Ball kurz darauf wieder und schickte gedankenschnell den durchstartenden Gnabry auf dem rechten Flügel. Der Angreifer jagte das Spielgerät aus der Strafraumhälfte trocken ins lange Eck, schon stand’s 2:0 (24.).

Um zu erklären, warum das Finale eine einseitige Angelegenheit blieb, reichte im Grunde diese eine Szene, denn Kimmich zeigte in der Torentstehung fast alles, was den FC Bayern derzeit auszeichnet. Die Münchner waren williger, zielstrebiger und handlungsschneller, zeigten zudem mehr Übersicht und Präzision. Kurz: Sie waren in allen Belangen besser.

Leverkusen indes konnte sich kaum mal dem gegnerischen Druck entziehen, kam nur in Ausnahmefällen über die schnellen Außenbahnspieler bis in den Münchner Strafraum. Der erste Torschuss kurz vor der Pause: harmlos.

Farbige Fan-Kurven bedecken das Grau der Stadionsitze

Und sonst? War natürlich vieles anders als gewohnt – vom angestammten Hochfest des deutschen Fußballs konnte jedenfalls keine Rede sein. Schon tagsüber blieb Berlin von Fan-Horden verschont, vereinzelte Trikotträger waren die Ausnahme. Am Abend fand sich an der Arena ebenfalls nur eine Handvoll Hartgesottener, um ein wenig Endspiel-Atmosphäre abzugreifen. Wirklich gelingen wollte das nicht. Keine Euphorie und kein Flair, stattdessen viel zu viel Leere, Stille und ein steriles Gefühl – ein eher trostloses Bild.

Von der Kulisse im Inneren des Olympiastadions ließ sich das nur bedingt sagen, zumindest hatte man sich etwas einfallen lassen, um die 74.000 grauen Sitzschalen mit ein wenig Leben zu füllen. Auf Leverkusener Seite waren die Plätze in Schwarz und Rot gehüllt, auf Bayern-Seite prangten gigantische Transparente mit den Namen etlicher Fanklubs. Für DFB-Präsident Fritz Keller stand trotzdem fest: „Das wichtigste, die Seele, fehlt.“ Dass beide Teams eine 125-köpfige Delegation mitbringen durften (die aus dem Leverkusener Lager war deutlich engagierter und lauter), änderte daran wenig.

Leverkusen fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Dennoch: Kurz nach der Pause wäre es fast noch mal spannend geworden, doch Leverkusens Joker Kevin Volland säbelte nach starker Vorarbeit von Moussa Diaby unbedrängt am Ball vorbei (57.). Schlimmer noch: Während Bayer die hundertprozentige Chance liegen ließ, zeigte Lewandowski kurz darauf mit seinem Weitschuss, wie man auch ohne richtige Chance zu Toren kommt. Das 3:0 des Polen (59.), sein 50. Pflichtspieltreffer der Saison, es glich der endgültigen Entscheidung.

Dass Leverkusen nach einer Demirbay-Ecke per Kopfball von Sven Bender der Anschlusstreffer (64.) gelang? War nett – genauso wie der Schlagabtausch-Fußball in der letzten halben Stunde. Weil Bayer aber die Kaltschnäuzigkeit fehlte und Lewandowski noch sein zweites Tor gelang, war die Sache am Ende klar. Daran konnte auch der verwandelte Handelfmeter von Kai Havertz in der Nachspielzeit nichts ändern Die Bayern gewannen ihren 50. nationalen Titel daher hochverdient. Nur ein wenig mehr Fußball-Magie hätte es gern sein dürfen.