Augsburgs Florian Niederlechner hofft am Sonnabend auf den Klassenerhalt.

Bundesliga Bundesliga: Diese Entscheidungen können am Sonnabend fallen

Frankfurt/Main. Der 1. FC Union ist bereits gerettet, für Hertha BSC geht es um nichts mehr. Zahlreiche Entscheidungen um Champions League, Europa League und im Kampf gegen den Abstieg sind allerdings noch offen. Und damit Sie am 33. Bundesliga-Spieltag am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky), an dem alle neun Partien zeitgleich stattfinden, nicht den Überblick verlieren, hier ein Überblick:

CHAMPIONS-LEAGUE-PLÄTZE

RB Leipzig (3. - 63 Punkte) zieht in die Champions League ein:

... bei einem Sieg im Heimspiel gegen Borussia Dortmund

... bei einem Remis gegen Dortmund, wenn Leverkusen in Berlin verliert

... bei einem Remis gegen Dortmund, wenn Gladbach nicht in Paderborn gewinnt

... bei einer Niederlage gegen Dortmund, wenn Gladbach in Paderborn verliert

Wegen des klar besten Torverhältnisses (+45) aus diesem Trio wäre Leipzig auch bei einem Vorsprung von drei Punkten auf Leverkusen (+18) oder Gladbach (+23) die Champions-League-Teilnahme kaum noch zu nehmen.

Bayer Leverkusen (4. - 60 Punkte) zieht in die Champions League ein:

... bei einem Sieg in Berlin, wenn Gladbach in Paderborn verliert

Borussia Mönchengladbach (5. - 59 Punkte) verpasst die Champions League:

... bei einer Niederlage in Paderborn, wenn Leverkusen in Berlin gewinnt

EUROPA-LEAGUE-PLÄTZE

Der VfL Wolfsburg (6. - 46 Punkte) zieht in die Europa League ein:

... bei einem Sieg auf Schalke, wenn Freiburg beim FC Bayern verliert. Offen wäre dann, ob Wolfsburg auf Platz sechs (direkte Quali) oder Platz sieben (Playoffs) landet

Die TSG 1899 Hoffenheim (7. - 46 Punkte) zieht in die Europa League ein:

... bei einem Sieg gegen den 1. FC Union, wenn Freiburg beim FC Bayern verliert. Offen wäre dann, ob Hoffenheim auf Platz sechs (direkte Quali) oder Platz sieben (Play-off) landet

Der SC Freiburg (8. - 45 Punkte) verpasst die Europa League:

... bei einer Niederlage beim FC Bayern, wenn Wolfsburg und Hoffenheim ihre Spiele gewinnen

Eintracht Frankfurt (9. - 41 Punkte) verpasst die Europa League:

... bei einem Remis oder einer Niederlage in Köln

... bei einem Sieg in Köln, wenn aus dem Trio Wolfsburg, Hoffenheim und Freiburg zwei Clubs gewinnen

ABSTIEGSKAMPF

Der 1. FC Köln (13. - 35 Punkte) schafft den Klassenerhalt:

... bei einem Sieg oder Remis gegen Frankfurt

... bei einer Niederlage gegen Frankfurt, wenn Düsseldorf nicht gegen Augsburg gewinnt

Der FC Augsburg (14. - 35 Punkte) schafft den Klassenerhalt:

... bei einem Sieg oder Remis in Düsseldorf

Der FSV Mainz 05 (15. - 34 Punkte) schafft den Klassenerhalt:

... bei einem Sieg gegen Bremen

... bei einem Remis gegen Bremen, wenn Düsseldorf nicht gegen Augsburg gewinnt

Fortuna Düsseldorf (16. - 29 Punkte) sichert sich (mindestens) den Relegationsplatz:

... bei einem Sieg gegen Augsburg, wenn Bremen in Mainz verliert

Werder Bremen (17. - 28 Punkte) steigt direkt ab:

... bei einer Niederlage in Mainz, wenn Düsseldorf gegen Augsburg gewinnt