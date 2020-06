Neuhaus’ Aufstiegstraum geht mit Bielefeld in Erfüllung

Bielefeld. Uwe Neuhaus ist das schon oft passiert, dass er etwas anders eingeschätzt wird, als er in Wahrheit ist. Weil der Mann gern zwei Gesichter zeigt. Ein eher sprödes nach außen, ein fast kindliches nach innen. „Man spricht mir ja oft die Lockerheit ab“, sagte der Fußballtrainer am Montagabend. Und erzählte dann, wie er in der Corona-Pause die Stimmung hochzuhalten versuchte. „Wir haben Reime aufsagen lassen. Echte Kindereien“, verriet er: „Es gab immer einen Loser der Woche, der musste dann Fischers Fritz oder so was aufsagen. Wir haben uns kaputtgelacht.“

Sie lachen immer noch bei Arminia Bielefeld, sie feiern, denn zu ihrer ohnehin guten Grundstimmung kommt nun noch hinzu, dass den Ostwestfalen nach dem 4:0 gegen Dynamo Dresden der Aufstieg in die Bundesliga praktisch nicht mehr zu nehmen ist. „Wer jetzt noch daran zweifelt, den schmeiße ich raus“, sagte Neuhaus. Neun Punkte und 18 Treffer Vorsprung hatte der Tabellenführer der Zweiten Liga zu diesem Zeitpunkt auf Rang drei. Das kann in drei Partien niemand mehr verspielen. „Wir haben das Gefühl, dass uns niemand mehr einholen wird“, so Uwe Neuhaus.

Schon am Dienstagabend könnten sich die Bielefelder Aufstiegsträume auf der Couch erfüllen. Sollte der Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück (18.30 Uhr/Sky) nicht gewinnen, spielt die Arminia in der kommenden Saison erstmals seit 2009 wieder in der Bundesliga. Ansonsten kann im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) alles klar gemacht werden.

Sieben Jahre prägte Trainer Neuhaus den 1. FC Union

Neuhaus kündigte eine Feier „im angemessenen Rahmen“ an, vorher scherzte er aber zur Abwechslung mal öffentlich: „Ich werde das Bier einsammeln, das geht so nicht.“ Derweil stand noch eine Stunde nach Schlusspfiff fast die ganze Mannschaft um einen Kasten Bier neben der Ersatzbank. Doch ohne Fans, im (fast) leeren Stadion fühlte es sich auch ein bisschen seltsam an. Die La Ola vor der Haupttribüne wurde nur symbolisch erwidert, es gab keinen Platzsturm und keine Bierdusche.

Von dem, was sich vor der Arena abspielte, bekam da noch niemand etwas mit. Rund 200 Fans warteten vor dem Stadion auf ihre Helden. Sie sangen und brannten Bengalos ab. Fuhr ein Spieler durch die Menge, musste er kurz anhalten und wurde bejubelt. Die meisten ließen die Scheibe runter und sangen mit. Der frühere Union-Profi Marcel Hartel und Sven Schipplock hängten ihre Köpfe durch das Schiebedach und jubelten in die Menge.

Der Coach aus Hattingen im Ruhrpott gilt als Vater des überraschenden Erfolgs. Er war 2002 als Assistent von Matthias Sammer schon deutscher Meister mit Borussia Dortmund geworden. Nun kommt er erstmals als Cheftrainer in die erste Liga. Mit 60. Was passt, weil er sie als Profi auch erst mit 30 erreichte. Sieben Jahre lang hatte dies Neuhaus auch in Berlin versucht, den 1. FC Union von 2007 bis 2014 geprägt, ihn aus der Regionalliga in die Zweite Liga geführt und dort etabliert. Der ersehnte Aufstieg aber blieb ihm mit den Köpenickern verwehrt.

Siege sollen gutes Gefühl in die nächste Saison tragen

Dass die Saison für Bielefeld einen derartigen Verlauf nehmen würde, war für Erfolgstrainer Neuhaus kaum vorauszusehen. Denn die Ostwestfalen hatte im vergangenen August wohl kaum einer auf dem Zettel. Der HSV, der VfB Stuttgart, Hannover 96 und auch der 1. FC Nürnberg galten als Favoriten. Seine Mannschaft habe sich „ganz gut im Windschatten“ der Topteams bewegt, so Neuhaus.

Nach holprigem Start steigerte sich das ohne große Erstliga-Erfahrung ausgestattete Team und gab die Tabellenführung nach dem 15. Spieltag nicht mehr her. Im Laufe der Saison sei der Glaube gewachsen, „dass wir jeden Gegner schlagen können“, sagte Neuhaus, der von einem „überragenden Jahr“ schwärmt. Das setzte sich auch gegen Dresden fort. Schon vor dem Spiel habe es in der Kabine „geknistert“, verriet Neuhaus, und seine Spieler lieferten. Jonathan Clauss (10.) mit einem feinen Heber, Startelf-Rückkehrer Andreas Voglsammer (62.), Fabian Klos mit seinem 19. Saisontor (65.) und Cebio Soukou (87.) sorgten für einen „perfekten Tag“.

Die verbliebenen Spiele genießen dennoch Priorität, denn Neuhaus will die „Überzeugung mit Siegen in die nächste Saison transportieren“. Dann kommen Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig auf die Bielefelder Alm. „Die Bundesliga ist ein anderes Kaliber, so viele Siege wie in diesem Jahr werden wir im nächsten Jahr nicht einfahren“, sagte Neuhaus. Die Feierstimmung dürfte das aber vorerst nicht trüben. Auch die Stadt will ihre Aufsteiger angemessen würdigen. Der Rathaus-Balkon wird geschlossen bleiben, doch Bürgermeister Pit Clausen kündigte bereits an, er habe einige Ideen.