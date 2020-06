Duell mit den Bayern: Frankfurts letzte große Chance

Berlin. Der große Fußball kann kommen, die Bewerbungen liegen auf dem Tisch. Champions League oder Europa League, eines der beiden geplanten Finalturniere in den großen kontinentalen Fußball-Wettbewerben würden viele gern in Frankfurt am Main sehen. „Das wäre eine riesige Geschichte, nicht nur für Frankfurt, sondern für Deutschland“, sagt Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. In den nächsten ein bis zwei Wochen wird der europäische Spitzenverband Uefa über die Vergabe entscheiden.

Bekäme die Main-Metropole den Zuschlag, wäre das gewissermaßen auch eine Belohnung für zwei grandiose Fußballjahre. So erfolgreich wie in dieser Zeit trat die Eintracht, die am Sonnabend in Berlin der nächste Gegner von Hertha BSC ist, seit Ewigkeiten nicht auf. Davon zeugt die Aufgabe am Mittwoch. Da müssen die Hessen nach München, sie gastieren im Halbfinale des DFB-Pokals bei den Bayern (20.45 Uhr, ARD/Sky). Und im Achtelfinale der aktuellen Europa-League-Saison ist die Eintracht ebenso noch vertreten. Vielleicht winkt da in ein paar Wochen sogar ein europäisches Heimspiel.

Gute Erinnerungen an das Pokalfinale gegen die Bayern

So vieles scheint möglich. Trotz der furchteinflößenden Verfassung des Bundesliga-Spitzenreiters aus München. „Bayern ist aktuell eine Übermannschaft. Nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, und wir werden versuchen, so gut es geht zu bestehen“, sagt Sportdirektor Bruno Hübner. Er und seine Kollegen wissen nur zu gut, wie sehr sich das Glück in nur einem Moment wenden kann. Vor gut zwei Jahren trat Frankfurt in Berlin gegen die favorisierten Bayern an, im Pokalfinale, gewann sensationell mit 3:1 und feierte den ersten Titel seit 30 Jahren.

Seither schweben die Hessen auf einer kleinen Fußball-Wolke, erleben Höhepunkt um Höhepunkt. „Diese Emotionen müssen wir mitnehmen. Wir fahren nach München, um das Unmögliche möglich zu machen. Die Mannschaft ist heiß“, sagt Trainer Adi Hütter. Mit dem Pokalerfolg von 2018 qualifizierte sich Eintracht für die Europa League. In berauschenden Duellen kämpfte sich die Truppe unter Hütter, der nach dem Sieg von Berlin das Amt von Niko Kovac übernommen hatte, bis in das Halbfinale und schied dort vor gut einem Jahr erst im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea aus. Parallel gelang Hütter erneut die Qualifikation für die Europa League mit Platz sieben in der Bundesliga.

Im Reibungsfeld zweier Großstädte zwischen politischer und finanzieller Macht ließ Eintracht in dieser Phase auch Hertha BSC hinter sich, sorgte in der Europa League wieder für Aufsehen und zog in dieser Saison erneut in das Achtelfinale ein. Ein 0:3 im Hinspiel gegen Basel beschränkt die Hoffnungen auf mehr allerdings deutlich. Das Rückspiel wurde im Zuge der Corona-Maßnahmen verschoben und soll nun im Rahmen des avisierten Turniers stattfinden.

In der Bundesliga läuft es nur durchwachsen in dieser Saison

Trotz der großen Erfolge in jüngster Zeit kann für die Hessen damit am Mittwoch in München auch eine schöne Zeit schon ihr vorläufiges Ende finden. Gegen die Bayern braucht es derzeit wohl noch ein größeres Wunder als 2018. Für den Mittelfeldspieler und Ex-Münchner Sebastian Rode steht daher fest: „Wir brauchen einen absoluten Sahnetag, an dem alles passt. Jeder muss für den anderen kämpfen, damit wir unser Ziel erreichen.“ Denn in der Bundesliga läuft es für die Eintracht gerade nur durchwachsen. Nach dem 0:2 in Mainz vom Wochenende sind die internationalen Plätze fast außer Reichweite. Als Elfte liegen die Hessen zudem drei Zähler hinter dem Neunten Hertha.

Ein bisschen Wehmut begleitet das Duell am Mittwoch also, der Gedanke an große Augenblicke. Das mischt sich mit dem Wunsch, den Frankfurter Höhenflug irgendwie fortführen zu können. Hütter, der vor zweieinhalb Wochen in der Liga ein 2:5 gegen die Bayern kassierte, sagt: „Wichtig ist, dass man daran glaubt.“