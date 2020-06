Bayer 04 Leverkusen: Florian Wirtz zeigt mit historischem Tor, welch Juwel er ist

Leverkusen. Erst auf engstem Raum ein Haken vorbei an Weltmeister Lucas Hernandez und dann ein traumhafter Schlenzer über keinen Geringeren als Nationaltorhüter Manuel Neuer hinweg in den Winkel – was für ein Tor! Angesichts des Spielstandes wollte bei Leverkusens Florian Wirtz aber keine wirkliche Freude aufkommen. Dabei hatte er in diesem Moment mit seinem Treffer Geschichte geschrieben. Mit 17 Jahren und 34 Tagen schwang sich das Toptalent mit dem „wunderbaren Tor“ (Sportdirektor Simon Rolfes) zum 2:4-Endstand gegen Bayern München zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Historie auf.

Ein kurzes Abklatschen mit Charles Aranguiz und dann mit versteinerter Miene zurück in die eigene Hälfte – einen Eintrag in die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs stellt man sich anders vor. An Wirtz’ verhaltener Reaktion erkennt man allerdings in Perfektion seinen unbändigen Ehrgeiz und seinen Teamgedanken, die Enttäuschung über die Niederlage im Champions-League-Rennen überstrahlte in diesem Moment einfach das persönliche Highlight.

Bei den ersten Aktionen verlor Wirtz noch den Ball

„Dass er ein Riesentalent ist, wussten wir vorher. Deshalb hat er auch vor diesem Spiel schon einige Male bei uns gespielt“, war sein Trainer Peter Bosz trotz des schönen Treffers nur zu einem kleinen Lob bereit. Vielmehr sah der 56-Jährige das Duell mit dem Rekordmeister für den zur Pause eingewechselten Youngster als Anschauungsunterricht.

„Dieser Junge hatte heute seine beste Lehrstunde, seit er Fußball spielt. Bei seinen ersten drei, vier Aktionen hat er den Ball immer verloren. Da hat man gesehen, dass das Tempo höher ist, als er das sonst gewohnt ist“, sagte Bosz: „Aber er ist ein guter Spieler, ein intelligenter Spieler und nimmt an, dass man in der Bundesliga wenig Zeit hat. Davon wird er viel lernen.“

Die Kritik an Wirtz, der sogar noch für die B-Junioren spielberechtigt ist, entspricht der Philosophie, mit der der Niederländer Leverkusens Talente weiterzuentwickeln pflegt. Durchlaufen seine Jungstars Talsohlen, redet er sie stark und lobt sie auch öffentlich. Setzen sie zum Höhenflug an, erdet er sie mit öffentlicher Kritik, die auf den ersten Blick viele verwundert.

Ein erster kleiner Lernprozess hatte sich bereits während des Spiels eingestellt. In der Schlussphase war der Ex-Kölner einer der auffälligsten Akteure der „Werkself“, über die rechte Außenbahn kreierte er einige gefährliche Situationen. Sein Treffer in der 89. Minute mit dem schwächeren linken Fuß kam also nicht von ungefähr.

Havertz war neun Monate älter beim ersten Treffer

In der Rangliste der jüngsten Torschützen der Bundesliga stellte er damit Spieler wie Nuri Sahin, Julian Draxler, Timo Werner oder Christian Pulisic in den Schatten. Sein gegen Bayern mit Knieproblemen fehlender Teamkollege Kai Havertz war bei seinem ersten Treffer sogar knapp neun Monate älter. Die Vergleiche mit dem vier Jahre älteren, wohl abwanderungswilligen Shootingstar kommen da zwangsläufig auf.

„Wenn er gesund bleibt, ist er mindestens ein Spieler der Kategorie Havertz“, sagte Jörg Jakobs, früherer Sportdirektor und Nachwuchsleiter beim Rivalen aus Köln, bereits vor Wochen: „Florian kann alles, hat enormen Spielwitz, starke Technik, unglaubliche Spielintelligenz, ist schnell mit dem Ball, kann dribbeln.“ Eine erste Kostprobe dieses Könnens hat er gegen die Bayern bereits abgegeben. Weitere werden sicher folgen.