FC Bayern München: Gierig nach Rekorden

Leverkusen. Der Titel ist fast sicher, Rekorde sind greifbar nah, und während der beeindruckenden Siegesserie unter Trainer Hansi Flick kann der FC Bayern auf einen bemerkenswert starken Leader vertrauen. Als Techniker mit Kampfgeist und Führungs-Qualitäten nimmt Leon Goretzka mehr und mehr eine Chef-Rolle ein und ist so etwas wie das Gesicht des aktuellen Höhenflugs. Nach dem 4:2 bei Bayer Leverkusen gab sich der 25-Jährige allerdings bescheiden: „Unser Vorteil aktuell ist, dass wir elf Chefs auf dem Platz haben.“

Goretzka ist momentan derjenige, der bei den Bayern vorangeht. „Er hat aktuell eine wahnsinnige Präsenz“, lobte Flick nach dem elften Pflichtspiel-Sieg in Folge. Als Organisator der Hilfsaktion „We kick Corona“ und engagierter Kämpfer gegen Rassismus zeigt der frühere Schalker schon seit Langem Haltung. Mit neuen Muskelpaketen nach der Corona-Pause hatte er für Aufsehen gesorgt und überzeugt in der Münchner Erfolgsserie auch sportlich so sehr wie lange nicht.

Goretzka setzt bei Bayern die wichtigen Akzente

Sollten die Bayern am kommenden Sonnabend gegen Mönchengladbach gewinnen und Dortmund zuvor in Düsseldorf verlieren, wäre die achte Meisterschaft in Serie schon am 31. Spieltag fix. Nach dem Hinspiel in Gladbach Anfang Dezember waren die Bayern noch Siebter. „Wir haben weiterhin überhaupt nicht im Kopf, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen“, so Goretzka: „Wir haben uns eine gute Situation herausgearbeitet. Wir wissen aber auch, dass wir noch Punkte holen müssen, um Meister zu werden.“

Auch in Leverkusen brillierte er mit einem Tor und einer Vorlage sowie Zweikampfstärke und einer bärenstarken Passquote von 94 Prozent. Für Flick war er damit nach dem frühen Rückstand der Sieggarant. „Er hat die Akzente gesetzt, die man in einer Mannschaft braucht, wenn es mal nicht so gut läuft. Das hat er hervorragend gemacht“, lobte der 55-Jährige.

Goretzka, der nach dem Restart in fünf Partien an fünf Treffern beteiligt war, steht damit sinnbildlich für die Gier, die die Bayern in den letzten Wochen an den Tag legen. Der Meister und Pokalsieger versucht trotz Geisterkulissen jeden Gegner von der ersten bis zur letzten Minute zu dominieren, selbst bei klarer Führung oder in Duellen mit vermeintlichen Abstiegskandidaten lässt die Flick-Elf keinen Deut nach.

Die 100-Tore-Marke könnte bei den Bayern fallen

Als Belohnung winken im Saisonendspurt zahlreiche Rekorde. Mit vier Siegen aus den verbleibenden vier Partien könnte man die beste Rückrunde der Bundesliga-Geschichte spielen. In Leverkusen knackte man als erstes Team nach nur 30 Spieltagen die 90-Tore-Marke. Halten die Bayern ihren Schnitt von drei Treffern pro Partie, wird am Saisonende der vereinseigene Uraltrekord aus der Saison 1971/72 (101 Tore) fallen. Thomas Müller egalisierte mit seiner 20. Saisonvorlage die Ligabestmarke des ehemaligen Wolfsburgers Kevin De Bruyne.

Ein Rekord aber dürfe außer Reichweite sein. Zwar erzielte Robert Lewandowski seinen 30. Saisontreffer, wegen einer Gelb-Sperre bleiben ihm aber nur noch drei Partien, um die 39 Tore von Gerd Müller anzupeilen. Dafür stellte der Pole, der mit den Münchnern am Mittwoch im Pokal-Halbfinale Eintracht Frankfurt empfängt, immerhin seine eigene Bestmarke ein und kann diese noch überbieten.