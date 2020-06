Bundesliga: RB Leipzig rüstet sich für die Zukunft

Leipzig. Im Schlussspurt der Bundesliga-Saison hat RB Leipzig einen großen Schritt in Richtung erneute Teilnahme an der Champions League verpasst. Die Leipziger kamen gegen Schlusslicht SC Paderborn nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Mit Blick auf künftige Spielzeiten hat RB jedoch finanziell wichtige Weichen stellen können – mit Hilfe eines Schuldenerlasses in Höhe von 100 Millionen Euro. Möglich gemacht hat dies Leipzigs Geldgeber Red Bull, der dem Klub diese Verbindlichkeiten für das Geschäftsjahr 2018/19 erlassen hat. RB Leipzig hat dadurch sein Eigenkapital entsprechend steigern können.

„Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Leistung von Red Bull keine Gegenleistung gegenüberstehen – das ist aber nicht der Fall. Es ist eine Transaktion, die völlig üblich ist, insbesondere in der freien Wirtschaft, aber auch im Fußballgeschäft und auch in der Bundesliga“, sagte RB-Finanzdirektor Florian Hopp.

Leipziger Schuldenerlass wegen sportlicher Entwicklung

Der 40-Jährige betonte, dies sei keine Schenkung durch den Geldgeber. „Die Frage, ob eine Schenkung vorliegt, ist klar zu verneinen. Dann würde auch Schenkungssteuer anfallen, was nicht der Fall ist. Darüber hinaus bekommt Red Bull seinen Zinsverlust in Form einer Vorzugsdividende ausgeglichen“, betonte Hopp.

Für ihn sei es zudem ein Glücksfall in der gegenwärtigen Corona-Krise. Es solle jedoch nicht der Eindruck entstehen, dass RB Leipzig jetzt zusätzliche 100 Millionen Euro auf dem Konto hat.

Hopp begründete den Schritt vor allem mit der sportlichen Entwicklung bis in die Champions League des von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz alimentierten Klubs. Wachsende Spielergehälter sowie breitere Strukturen im Verein und die Umsatzsteigerungen machten den Schuldenerlass notwendig.

Werner bereitet Leipzigs Führung vor

Sportlich leidet die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann weiter unter einem Heimkomplex. Das Remis gegen Paderborn war bereits die vierte Punkteteilung in Folge. Dabei hatte Patrik Schick den Favoriten in Führung gebracht (27.). Doch Christian Strohdiek gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich (90.+2). Zu den erneuten Leipziger Punktverlusten beigetragen hat zweifelsohne der Platzverweis von Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger sah schon in der 43. Minute wegen eines Fouls und Ballwegschlagens Gelb-Rot.

Im Blickpunkt der Partie stand Timo Werner, dessen wahrscheinlicher Wechsel zum Premier-League-Klub FC Chelsea am Donnerstag publik geworden war. Der 24-Jährige agierte zunächst hinter Schick als hängende Spitze mit Qualitäten auch als Spielmacher und bereitete die Leipziger Führung vor.

Dem Bundesligisten liegt für Werner aber noch keine offizielle Anfrage des FC Chelsea vor. „Bislang hat weder Timo Werner bei uns die Klausel gezogen, noch hat irgendein Verein uns einen Transfervertrag geschickt“, sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff.