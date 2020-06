Sportstars erheben ihre Stimme gegen Rassismus

Berlin. Wenn es nach der Meinung der Funktionäre geht, sollte der Sport möglichst keine politische Meinung haben. Oder sie zumindest nicht zeigen. Je heikler die Themen werden, desto mehr bemühen sie sich, den Sport als von Natur aus neutral darzustellen. Dabei sind Sportler natürlich Menschen, Menschen mit Meinungen und eben deshalb auch mit politischen Ansichten.

Immer mehr Athleten können sie in diesen Tagen nicht mehr nur für sich behalten, sie müssen angesichts der Geschehnisse in den USA Stellung beziehen. So wie Lewis Hamilton. Der sechsfache Formel-1-Weltmeister schrieb bei Instagram: „Wir werden nicht mit Rassismus und Hass in unseren Herzen geboren, es wird gelehrt, von denen, zu denen wir aufschauen.“ Es sei nicht nur Amerika, es sei Großbritannien, es sei Spanien, es sei Italien und überall. Es müsse sich ändern, wie Minderheiten behandelt würden.

Basketball-Legende Michael Jordan ist voller Wut

Vergangene Woche war George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Minneapolis gestorben. Der Polizist, der den 46-Jährigen mit dem Knie im Nacken zu Boden drückte – trotz dessen Flehen, nicht atmen zu können –, ist mittlerweile wegen Mordes angeklagt. Doch das lindert keine Wut, zu viele Opfer hat die Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in den USA bereits gefordert. Selbst die sonst als sehr unpolitisch geltende Basketball-Legende Michael Jordan mochte nicht länger schweigen.

Weltmeister Lewis Hamilton kritisiert auch die Formel 1.

Foto: Quinn Rooney / Getty Images

„Ich bin zutiefst traurig, wirklich gequält und einfach wütend. Ich sehe und fühle jedermanns Schmerz, Empörung und Wut. Ich stehe zu denen, die auf den tief verwurzelten Rassismus und die Gewalt gegen farbige Menschen in unserem Land aufmerksam machen“, so Jordan. Der ehemalige Superstar der Chicago Bulls sagte, er habe keine Antworten. Man müsse einander zuhören, Einigkeit zeigen und dürfe sinnloser Gewalt nie den Rücken kehren.

Auch andere Basketball-Größen wie Stephen Curry und LeBron James drückten ihre Wut und Sorge öffentlich aus. Der Trainer der LA Clippers, Doc Rivers, sagte: „Schwarz zu sein in Amerika, ist hart.“ Tennis-Jungstar Cori Gauff (16) trägt in einem eindringlichen TikTok-Video einen schwarzen Kapuzenpulli, zeigt Fotos von Todesopfern wie George Floyd und fragt per Texteinblendung, während sie ihre Hände erhebt: „Bin ich die nächste?“ Der Clip endet mit der Botschaft: „Ich nutze meine Stimme. Wirst du deine benutzen?“

Bundesliga-Stars beziehen klar Position

Jadon Sancho machte am Sonntag Gebrauch von seiner Stimme. Beim Torjubel gegen Paderborn (6:1) präsentierte der Dortmunder Fußballprofi den schwarzen Schriftzug „Justice for George Floyd“ auf dem gelben Shirt unter seinem Trikot. Die Gelbe Karte dafür nahm er gern in Kauf. Später schrieb er in sozialen Netzwerken: „Wir dürfen keine Angst haben, uns für das einzusetzen, was richtig ist.“ Marcus Thuram (Mönchengladbach) hatte mit einem Kniefall ebenfalls Solidarität demonstriert, Schalkes Weston McKennie sowie Dortmunds Achraf Hakimi trugen ihre unmissverständliche Forderung am Arm und auf der Brust: „Justice for George!“ Union-Profi Anthony Ujah hatte sich ebenfalls positioniert über Twitter.

Der gewaltsame Tod von George Floyd und die große Protestwelle gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA bewegen auch die deutschen Basketballer in der Eliteliga NBA. Nationalspieler Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks nahm am Sonntag zusammen mit Teamkollegen und Vereinsboss Mark Cuban an einer öffentlichen Gedenkveranstaltung teil. „Rassismus, Diskriminierung und Ungerechtigkeit aufgrund von Hautfarbe, Religion oder anderen Eigenschaften ist nie zu akzeptieren“, schrieb Kleber bei Instagram. Der Berliner Moritz Wagner (Washington Wizards) sagte: „Wir werden nicht länger den Mund halten und dribbeln.“

NFL will Einfluss nutzen und die Dinge verbessern helfen

Der Chef der amerikanischen Football-Liga NFL, Roger Goodell, sprach Floyds Familie sein Beileid aus. „Die Reaktionen der Demonstranten auf diese Vorfälle spiegeln den Schmerz, die Wut und den Frust wider, den so viele von uns empfinden.“ Wie die momentanen Ereignisse unterstrichen, sei für das Land und die Liga viel zu tun. „Es bleibt ein dringender Handlungsbedarf“, teilte Goodell mit. Die Liga sei sich ihres Einflusses bewusst und nehme ihre Verantwortung an. Man wolle die systemischen Themen zusammen mit Spielern, Klubs und Partnern weiterhin angehen.

Von der Formel 1 vermisst Lewis Hamilton solch klare Aussagen und beklagt deren Ungleichgewicht: „Ich sehe diejenigen von euch, die still bleiben, einige von euch sind die größten Stars und bleiben noch still mitten in dieser Ungerechtigkeit. Nicht ein Zeichen von irgendjemandem in meiner Industrie, die natürlich ein von Weißen dominierter Sport ist.“ Einige Piloten wie Charles Leclerc (Ferrari) haben sich inzwischen allerdings schon gegen Rassismus und Gewalt positioniert.