Frauen-Bundesliga: Turbine kommt wieder in Schwung

Potsdam. Bei Turbine Potsdam herrscht Erleichterung. Nach Wochen der Unklarheit laufen beim Frauenfußball-Bundesligisten die Vorbereitungen auf den Re-Start am Sonnabend (13 Uhr) beim SC Freiburg auf Hochtouren. Am Montag hatte der außerordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem Wiederbeginn der höchsten Frauenliga offiziell grünes Licht gegeben. Trotz der Kritik des Tabellenletzen aus Jena, da in Thüringen aufgrund behördlicher Verordnungen bis zum 5. Juni kein Mannschaftstraining möglich ist.

Bereits seit Sonntag befindet sich nun das Team von Trainer Matthias Rudolph im Potsdamer Kongresshotel am Luftschiffhafen wie vom DFB gefordert in einer einwöchigen Quarantäne. Anders als in der Bundesliga der Männer, war das aber gar nicht so problemlos möglich.

Viel musste organisiert werden, denn reines Profitum gibt es nicht beim Tabellenfünften, der von den internationalen Plätzen weit entfernt ist. Für Spielerinnen, die einer Ausbildung nachgehen oder noch die Schule besuchen, waren deswegen Freistellungen zu erwirken. „Letztendlich ist es nun so, dass die Spielerinnen jetzt per Internet-Schooling ihre Lehr- und Studienpläne absolvieren können“, sagt Rudolph. So werde den Mädels auch die Zeit im Hotel nicht so lang, ergänzt er.

Nur 130 Personen dürfen bei den Frauen ins Stadion

Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trainingsgelände. Kurze Wege sind so garantiert, die Gefahr, mit anderen Personen in Kontakt zu geraten, wird minimiert. „Sechs Nächte sind laut Hygienekonzept vorgeschrieben“, erzählt Turbines Geschäftsführer Stefan Schmidt.

Er hatte in den letzten Tagen viel zu tun, denn zur Planung der noch zu absolvierenden drei Auswärtsspiele in Freiburg, Leverkusen und Duisburg mussten etwa Hotelreservierungen vorgenommen werden. Und für die Heimspiele die Umsetzung des Hygienekonzepts vorbereitet werden. Dieses ist fast identisch mit dem der Bundesliga der Männer. Größter Unterschied: Die Anzahl der zugelassenen Personen im Stadion. Nur 130 Personen (bei den Männern 300) inklusive beider Teams sind erlaubt. Normalerweise sind bei Turbine gut 1300 Besucher pro Partie dabei.

„Im Großen und Ganzen ist der organisatorische Aufwand nicht viel größer als an einem normalen Spieltag“, sagt Schmidt. Aber es gibt eben Besonderheiten. „Gerade bei den Zutrittskontrollen erfordert es erhöhte Anstrengungen.“ Laut Hygienekonzept muss vor Betreten des Stadions bei jeder Person ein sogenannter Symptomfragebogen abgearbeitet werden. Auch eine Temperaturmessung ist vorgeschrieben. Das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln gehört ebenso zu den vielen Neuerungen.

Vor Turbine liegen ungewöhnlichen Belastungen

Und auch sportlich laufen die Vorbereitungen auf das Spiel im Breisgau. Mannschaftsarzt Torsten Gieschen und Physiotherapeutin Jessica Vieweger nahmen in den zurückliegenden Tagen bei den Spielerinnen die Coronavirus-Tests vor. „Bislang alle negativ“, sagt Schmidt.

Ungewohnt wird für die Spielerinnen auch die Belastung sein. Sechs Ligaspiele und im Optimalfall drei Pokalpartien – das Viertelfinale im DFB-Pokal steigt am 3. Juni, dort ist Bundesliga-Kontrahent SGS Essen daheim der Gegner – wären für den Ex-Meister in einem Zeitraum von fünf Wochen zu absolvieren. Üblich sind ansonsten drei bis vier Spiele pro Monat, meist gefolgt von einer zweiwöchigen Abstellungsphase für die Nationalmannschaften.

Sollte Potsdam zudem das Halbfinale im DFB-Pokal (10./11. Juni) erreichen, würden gleich drei englische Wochen in Folge anstehen. „Da heißt es, das Training gut zu dosieren und viel zu rotieren, um Verletzungen zu vermeiden“, sagte Rudolph.