Borussia Dortmund vs FC Bayern München: Duell um den Titel - König gegen Thronfolger

Dortmund/München. Es steht 10:8. Zehn zu acht führt Erling Haaland gegen Robert Lewandowski. Und der Torestand nach dem ersten direkten Kräftemessen von Borussia Dortmunds Energiebündel Haaland (19) mit Bayern Münchens Tormaschine Robert Lewandowski (31) in der Bundesliga am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) könnte mitentscheidend sein, wer am Saisonende als Corona-Meister in die deutsche Fußball-Geschichte eingehen wird. Kein Duell elektrisiert die Beobachter aus aller Welt mehr, keines verspricht mehr Spektakel. Die beiden Ausnahmestürmer stehen im Scheinwerferlicht.

Lewandowski hatte für seinen jungen Herausforderer aus Norwegen zuletzt lobende Worte übrig. Haaland habe „riesiges Potenzial, aber auch noch Zeit“, sagte der polnische Rekordnationalspieler: „Wenn er hart arbeitet, kann er ein besserer Spieler werden und irgendwann das Top-Level erreichen.“

Derzeit scheint Haaland auf dem besten Weg. Seit seinem Wechsel von RB Salzburg ins Ruhrgebiet im Januar sorgt der 20-Millionen-Euro-Einkauf laufend für Furore. In seinen ersten 13 Pflichtspielen für den BVB erzielte er 13 Tore. Bayerns Lebensversicherung Lewandowski kommt derweil sogar auf eine noch bessere Quote: In der Liga ist er mit 27 Treffern aus 25 Partien auf dem besten Weg zu seiner fünften Torjägerkrone.

Mittelstürmer mit unterschiedlichen Qualitäten

Die Qualitäten der beiden Mittelstürmer liegen trotz vieler Gemeinsamkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Während Lewandowski bereits sechs Mal mit dem Kopf erfolgreich war und meist im Strafraum lauert, trifft der 1,94 Meter große Konterstürmer Haaland bisher ausschließlich mit dem Fuß. Ottmar Hitzfeld glaubt trotzdem, dass Haaland „ein zweiter Lewandowski werden“ kann, wie der ehemalige Bayern- und BVB-Coach dem „Kicker“ sagte. Auch Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist von Haaland angetan. „Ihm traue ich sehr viel zu. Er ist ein sehr unbekümmerter Spieler, der die Gier hat, jemandem mit Toren und in Zweikämpfen wehzutun“, sagte der ARD-Experte.

Im Auto hört Haaland gern die Champions-League-Hymne auf voller Lautstärke, es ist das ganz große Ziel des oft wortkargen „Winner-Typen“ (BVB-Sportdirektor Michael Zorc). Ähnlich geht es Lewandowski, denn der Gewinn des Henkelpotts fehlt dem 31-Jährigen noch in seiner Vita.

Erst einmal stand Lewandowski im Finale der Königsklasse, 2013 hatte er sich mit dem BVB den Bayern im Wembley-Stadion beugen müssen. Deswegen sieht Schweinsteiger seinen ehemaligen Teamkollegen in der Pflicht. „Er muss jetzt zeigen, dass er die Champions League gewinnen kann, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Er braucht die Champions League.“

Als einzige Spieler trafen sie in der Königsklasse zweistellig

In der Königsklasse zeigten die beiden bereits, dass sie in dieser Saison zu den besten Torjägern Europas gehören. Lewandowski (11) führt die Torschützenliste vor dem bereits ausgeschiedenen Haaland (10) an, als einzige Spieler erzielten sie mehr als sechs Treffer.

Zunächst steht für das Duo aber die Bundesliga auf dem Programm – und dort die ultimative Meisterschaftszuspitzung im direkten Duell. Für Lewandowski geht es um den sechsten Meistertitel in Serie mit den Bayern und den achten insgesamt. Der BVB ist vor allem dank Haaland der große Jäger, der Norweger steht gegen den Rekordmeister vor der nächsten Bewährungsprobe.

An Beobachtern wird es den beiden Ausnahme-Athleten nicht mangeln. Dadurch, dass jenseits der Bundesliga keine andere Top-Liga läuft, ist ihnen die Aufmerksamkeit gewiss. Das Gipfeltreffen ist in nicht weniger als 200 Mitgliedsländern des Weltverbandes Fifa live zu sehen, erklärte die Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag.

„Man muss kein großer Prophet sein“, sagte BVB-Manager Zorc, „wenn wir um die Meisterschaft mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen. Das ist einfach, aber in der Umsetzung natürlich schwierig.“ Tatsächlich ist der BVB bei vier Punkten Rückstand zum Siegen verdammt, um noch eine Chance auf den ersehnten Titel zu haben.

Routinier sieht den Youngster noch nicht im Kreis der Besten

Bei diesem Unterfangen mithelfen soll Abwehrchef Mats Hummels. Der zuletzt angeschlagene Abwehrchef stehe „zu 99 Prozent“ zur Verfügung, sagte BVB-Coach Lucien Favre. Die Bayern müssen indes auf den verletzten Thiago verzichten. Dafür hat Verteidiger Jerome Boateng seine Muskelblessur überwunden.

Ob der gebürtige Berliner Haaland in den Griff bekommt? Das wird sich zeigen. Aus dem Training ist er Kaliber wie Lewandowski gewohnt – und für jenen zählt Haaland nicht zu den besten Mittelstürmern der Welt. „Wenn wir von Neunern sprechen, würde ich sagen: Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero und Kylian Mbappe“, erklärte der Pole. Haaland fehlt in dieser Aufzählung. Noch. Am Dienstag könnte er weitere Argumente sammeln.