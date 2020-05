Bayern gehen aus Position der Stärke ins Dortmund-Duell

Unorthodox am Ball, aber effizienter denn je: Bayern-Star Thomas Müller (r.).

Bei Bayern München läuft alles nach Plan, Dortmund gewinnt in Serie. Gute Vorzeichen für ein fulminantes Spektakel im Liga-Gipfel.

München. Ein zufriedenes Siegerlächeln war bei Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß hinter ihren Masken nicht zu erspähen. Aber irgendwo unter dem obligatorischen Mund-Nasen-Schutz wird es sich bestimmt versteckt haben. Allein deshalb, weil die beiden Ehrenpräsidenten ihren FC Bayern als ein paar der wenigen Personen diesmal live im Stadion erleben durften. Bevor sie am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) im großen Geisterduell bei Borussia Dortmund nur vor dem TV sitzen können.

Für Beckenbauer (74) war es der erste Stadionbesuch nach langer Zeit. „Die Bayern sind in einer sehr starken Verfassung. Unter diesen Umständen, ohne Fans und Atmosphäre, war das ein hervorragendes Fußballspiel“, sagte er anerkennend. Geradezu in Rekordlaune präsentierten sich die Münchner, sie schraubten ihre Torausbeute durch das 5:2 gegen Eintracht Frankfurt auf den Bestwert von 80 Treffern nach 27 Spieltagen, die magische 100-Tore-Marke ist möglich.

Wichtiger aber ist natürlich der Titel, und dem können die Bayern schon am Dienstag ein gutes Stück näher kommen. „Wir wollen die Meisterschaft nach München holen, da wo sie hingehört“, tönt Frontmann, Torschütze und Vorlagengeber Thomas Müller. Er selbst peilt in Dortmund seinen 250. Bundesliga-Sieg an.

Für Eintracht-Coach Hütter ist der FC Bayern das Maß der Dinge

Der herausragende Vize-Kapitän müllert sich zu neuen Bestwerten, der deutsche Fußball-Rekordmeister zeigt sich vor dem in diesem Jahr weniger stimmungsvollen Highlight der Liga-Giganten schon weitgehend meisterlich. „Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Wir haben dominiert“, sagt Trainer Hansi Flick. Die Gegentore nach Standards waren nur Schönheitsfehler – gegen den BVB könnten solche Schwächen aber schwerwiegendere Folgen haben.

Für Flick, der die Münchner ein halbes Jahr nach dem 1:5-Untergang von Frankfurt und dem Ende der Amtszeit von Trainer Niko Kovac bei Laune hält, ist die Ausgangslage luxuriös: Der FC Bayern bleibt nach dem Geistergipfel in jedem Fall Spitzenreiter. „Wir haben eine Position der Stärke und eine gute Ausgangsposition, die wir verteidigen wollen“, so der 55-Jährige. Sein Frankfurter Trainerkollege Adi Hütter geht nach dem Hautnah-Erlebnis von München davon aus, dass bei allen Dortmunder Möglichkeiten „in der Summe der FC Bayern am Ende der Saison die Nase vorn haben wird“.

Doch die Dortmunder präsentieren sich überraschend hartnäckig. Trotz einiger Problemlagen findet Trainer Lucien Favre immer Lösungen. So spielt sich derzeit etwa Raphael Guerreiro in den Vordergrund, erzielte beim 2:0 in Wolfsburg seinen dritten Treffer nach dem Re-Start. Auf die Tore von den Profis aus der zweiten Reihe ist der Bayern-Rivale allerdings auch angewiesen. Die Topspieler plagen sich mit Blessuren herum. Kapitän Marco Reus ist seit Februar verletzt.

Trotz einiger Sorgen bleibt der BVB unbeirrt dran

Der Schlüsselspieler Axel Witsel fehlte nach dem Schalke-Spiel (4:0) erneut. Jadon Sancho saß wegen seines Trainingsrückstands in beiden Partien jeweils mehr als eine Stunde auf der Bank. Und Mats Hummels musste von Emre Can abgelöst werden. Der eine (Hummels) konnte wegen Achillessehnen-Beschwerden nicht mehr weiterspielen. Der andere (Can) übernahm nach gerade überstandener Muskelverletzung dessen Job im Abwehrzentrum.

Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen. Der BVB hat einen Lauf in diesem Frühjahr. Er gewann schon die letzten vier Ligaspiele vor der Saisonunterbrechung und jetzt auch die ersten beiden danach. Von 30 bislang vergebenen Punkten in der Rückrunde holten die Dortmunder 27 und setzen den Tabellenführer aus München damit unter Druck. Trotzdem brach der Borussia in dieser erfolgreichen Zeit ein Teil ihrer Achse weg und die Frage ist nun: Reicht es in dieser Besetzung auch für einen Sieg gegen die Bayern? Kann man den „deutschen Clasico“ mit einer Reihe hochveranlagter Teilzeitkräfte gewinnen?

Die Westfalen glauben daran. „Der Schlüssel ist, dass die gesamte Mannschaft gut verteidigt“, sagt Abwehrspieler Manuel Akanji: „Wir lassen kaum Chancen zu. Und wir wissen, dass wir immer ein Tor machen können. Ich hoffe, das klappt am Dienstag gegen die Bayern auch.“ Das Publikum kann sein Team im vielleicht vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft nicht unterstützen. Das findet selbst Thomas Müller mehr als schade, er werde die Gelbe Wand der Südtribüne vermissen: „Es ist der deutsche Klassiker, da wäre uns das absolut lieber, wenn das Stadion kochen würde.“