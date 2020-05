Berliner Fußball-Verband bereitet Saisonabbruch vor

Berlin. Die Saison im Berliner Amateur-Fußball steht vor dem vorzeitigen Ende. Dies teilte der Berliner Fußball-Verband (BFV) am Freitagabend mit. Das BFV-Präsidium hat sich in einer Sondersitzung zu diesem Schritt entschlossen.

Gewertet werden sollen die einzelnen Ligen mit Hilfe der Quotientenregel. Demnach würden die erzielten Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt werden, um die Meister und auch die Aufsteiger in die jeweils nächsthöhere Spielklasse zu ermitteln. Absteiger soll es dagegen nicht geben.

Die Regel soll einheitlich in allen Meisterschaftswettbewerben der Männer, der Frauen und der Jugend gelten. Die endgültige Entscheidung über den Saisonabbruch soll jedoch der außerordentliche Verbandstag treffen, der am 20. Juni stattfinden soll.

Die Vereine plädieren für Abbruch

Aufgrund der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus hätten die Spielausschüsse des BFV erkannt, dass es „nicht absehbar“ sei, wann Mannschaftssport und damit auch Fußballspiele in Berlin wieder möglich seien.

Nach dem Stufenplan für Berlin zur Lockerung der Corona-Verordnung ist es zwar ab 15. Mai wieder möglich, Sportaktivitäten ohne Körperkontakt und damit unter Beachtung der Vorgaben in Kleingruppen und ohne Körperkontakt zu trainieren.

Die Meisterschaften regulär bis 30. Juni zu Ende zu spielen, sei jedoch nicht möglich, heißt es in der BFV-Mitteilung. Zudem hätte die Mehrheit der Vereine in mehreren Videokonferenzen dafür plädiert, die Saison abzubrechen.

BFV-Präsident Schulz: „Mehrheitlichen Wunsch akzeptieren“

„Das Meinungsbild unserer Vereine hat sich in den vergangenen Wochen nach den Online-Abfragen per Videokonferenz gefestigt und dies gilt es zu respektieren“, sagte BFV-Präsident Bernd Schultz: „Ein Saisonabbruch wird von unseren Mitgliedern deutlich favorisiert. Zurzeit ist auch nicht absehbar, wann in Berlin überhaupt wieder ein normaler Spielbetrieb durchführbar ist. Insofern ist es sachgerecht, dem mehrheitlichen Wunsch der Vereine zu folgen und den Saisonabbruch 19/20 einzuleiten.“

Zur Ermittlung der Aufsteiger „kommt die Quotientenregel dem sportlichen Gedanken am nächsten und sorgt für Klarheit in dieser Fragestellung“, ergänzte Joachim Gaertner, Präsidialmitglied Spielbetrieb.