Die Bayern und die Gier nach dem achten Titel in Serie

Berlin. Um ein paar Disharmonien kamen sie in München nicht herum. Erst empfand Jerome Boateng die Geldstrafe des FC Bayern wegen seines Fehlverhaltens bezüglich der Corona-Regeln als unangemessen. Dann beschwerte sich Manuel Neuer über ungewohnte Indiskretionen bei den Vertragsverhandlungen. Zu allem Übel wurde auch noch das Oktoberfest abgesagt. Das trifft jeden Münchner ins Mark.

Abseits dieser kleinen Geplänkel verlief die zweimonatige Corona-Pause beim FC Bayern aber sehr verheißungsvoll. Verträge wurden verlängert, Verletzte kehrten zurück und verpassten weniger Spiele als gedacht. Wenn die Fußball-Bundesliga nun in die Zeit nach der erzwungenen Unterbrechung startet, strahlt der Stern des Südens hell an der Spitze der Tabelle – und die Zuversicht, die Saison erneut mit dem Meistertitel zu beenden, ist groß. „Wenn ich sehe, welche Gefühle und Emotionen wir in den letzten Tagen selbst in einem Trainingsspiel entwickeln, so zeigt dies unsere Gier nach regelmäßigen Wettkämpfen“, äußerte Klubikone Thomas Müller kürzlich.

Er war einer derjenigen, die der Klub weiter an sich binden konnte. Zudem wurde der Kontrakt von Defensiventdeckung Alphonso Davies verlängert. Auch das Engagement von Trainer Hansi Flick wurde bis 2023 ausgedehnt. „Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt“, so Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Vertragsverlängerungen und Rückkehrer Lewandowski

Der 55-jährige Coach, einst im Herbst als Notlösung für Niko Kovac gedacht, belebte das zuvor statische Bayern-Spiel, brachte dem Klub sein altes Selbstverständnis zurück. Spieler wie Müller, vorher fast abgeschrieben, blühten wieder auf. Flick war ein wichtiger Aspekt bei der Verlängerung von Müller, auch Torwartstar Neuer und Verteidiger Boateng sollen kurz vor einer erneuten Unterschrift stehen. Eine Einigung wird ebenso mit Mittelfeldmann Thiago und Abwehrspieler David Alaba erwartet. Flick hat das Team wieder zueinander geführt, neue Harmonie und Spielfreude erzeugt. Die 22 von 24 möglichen Punkten in der Rückrunde, der unnachahmliche Spurt auf Platz eins sind Zeugnis dessen.

Nach der Pause geht es nun in Berlin weiter, am Sonntag beim 1. FC Union (18 Uhr, Sky). Viele würden sicherlich annehmen, dass das erste Geisterspiel beim Aufsteiger ohne Publikum „leichter für den FC Bayern werden könnte, als wenn dort das Stadion bebt“, so Thomas Müller. Etwas angenehmer wird es für den Spitzenreiter in jedem Fall, weil Angreifer Robert Lewandowski wieder zurück ist. Ohne die Auszeit hätte der 31-Jährige wegen eines Anbruchs der Schienbeinkante am linken Kniegelenk nicht nur den Union-Trip, sondern wohl auch das Heimspiel gegen Frankfurt und den Liga-Gipfel in Dortmund verpasst.

Für Trainer Flick ist das zweifellos ein Trumpf im Titelkampf. „Ich fühle mich besser als je zuvor“, sagte der Pole. Vier Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund, fünf sind es auf Herbstmeister RB Leipzig. „Ich hoffe, dass wir es umsetzen wie vor der Pause“, so Flick. Da traf vor allem Lewandowski nach Belieben, er führt die Torjägerliste mit 25 Treffern an.

Publikum in über 200 Ländern für die Bundesliga

Doch sich nur auf die spielerischen Möglichkeiten seiner Mannschaft zu konzentrieren, greift für den Trainer zu kurz. „Allein mit fußballerischer Qualität wird es nicht gehen. Es geht darum: Wer kommt mit den Bedingungen am besten klar?“, so Flick, für den alles „bei null“ losgeht im Neun-Spiele-Endspurt. „Es sind neun Spieltage, eine Power-Saison, ein kleines Turnier. Wir hoffen, dass wir am Ende mehr Punkte haben als die Gegner“, sagt der Coach.

Aber nicht nur das ist Motivation. Die Bundesliga startet als erste der großen Ligen weltweit wieder, „Mehr als 200 Länder schauen zu“, sagt Flick, „das ist ein enorm großes Publikum, vor dem wir uns zeigen können. Da wollen wir eine Top-Performance abliefern.“ Und München, wenn es dieses Jahr schon ohne Oktoberfest auskommen muss, wenigstens eine große Konstante gewähren: den Titel für die Bayern. Es wäre der achte in Serie.