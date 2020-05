Das müssen Sie zum Bundesliga-Re-Start wissen

Berlin. In der Bundesliga und der Zweiten Liga rollt ab Sonnabend nach 65 Tagen wieder der Ball. Seit Mitte März war der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise unterbrochen. Mit einem angepassten Regelwerk wagt der Profifußball den Sprung zurück in den Alltag – und steht bei der Wiederaufnahme als erste große internationale Sportliga überhaupt unter maximaler Beobachtung. Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge zum jetzigen Zeitpunkt gegen die Fortsetzung der Bundesliga. Laut „Deutschlandtrend“ des ARD-„Morgenmagazin“ finden 56 Prozent der Befragten den Re-Start zum jetzigen Zeitpunkt falsch, knapp ein Drittel (31 Prozent) ist dagegen für die Fortführung. Die unter strengen Auflagen genehmigte Wiederaufnahme mit Geisterspielen wird für die ganze Liga zum Stresstest. Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie lautet der Fahrplan?

Noch neun Spieltage stehen an, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) will die Saison im Optimalfall bis 30. Juni zu Ende spielen, um ein Chaos bei auslaufenden Verträgen zu vermeiden. Wenn alles nach Plan läuft, endet die Spielzeit in der Bundesliga am 27. Juni, die Zweitliga-Saison soll einen Tag später beendet werden.

Warum darf der Fußball wieder loslegen?

Grundlage für das grüne Licht der Politik ist das umfassende Hygiene- und Schutzkonzept der DFL. Dieses reicht von verpflichtenden Corona-Tests bis hin zur Begrenzung von Personen im Stadionumfeld an Spieltagen (rund 300 Menschen) und klaren Hygieneregeln im Mannschaftsumfeld und häuslichen Bereich.

Was passiert, wenn gegen das Hygienekonzept verstoßen wird?

Geregelt ist das durch die mit den Klubs und den Spielern geschlossenen Lizenzverträge, die Anhang zur Lizenzierungsordnung (für einen Klub) und der Lizenzordnung Spieler sind. Im Anhang I der Lizenzierungsordnung heißt es unter Paragraph 5, dass Klubs verpflichtet sind, „die Vorschriften für die Benutzung der Vereinseinrichtungen Bundesliga und 2. Bundesliga, wie sie im Ligastatut festgelegt sind, einzuhalten und für die Einhaltung durch seine Mitglieder/Anteilseigner und die bei ihm angestellten Spieler Sorge zu tragen“. Bei Verstößen gegen das Ligastatut, in dem das Hygienekonzept seit der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag verankert ist, ist die DFL GmbH laut Paragraph 6 des Lizenzvertrages „berechtigt, eine auf dieser Vereinbarung beruhende Vertragsstrafe gegen den Teilnehmer festzusetzen“. Diese können theoretisch sein: Verwarnung, Aberkennung von Punkten, Geldstrafen und Lizenzentzug.

Wie sieht der „neue“ Fußball aus?

Beim Torjubel sollen Umarmungen oder Abklatschen unterlassen werden, stattdessen sollen sich die Spieler nur kurz mit den Füßen oder dem Ellenbogen berühren. Anders als bisher sind fünf statt drei Einwechslungen erlaubt. Am Freitag hob die DFL die Maskenpflicht für Trainer noch vor dem Re-Start auf.

Was würde das Konstrukt zum Einsturz bringen?

Die größte Gefahr für das Konzept sind weitere Infektionen im Umfeld der Mannschaften wie bei Dynamo Dresden. Aufgrund zweier Corona-Infektionen hatte das Gesundheitsamt Dresden das ganze Team des Zweitligisten in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Sollten andere Teams bei Infektionen ebenfalls geschlossen in Isolation müssen, wäre ein geordnetes Saisonende irgendwann nicht mehr machbar. Auch bei einem drastischen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland wäre eine Fortführung der Bundesliga nicht mehr vertretbar.

Was würde ein Abbruch bedeuten?

Das ist noch nicht entschieden. Die 18 Klubs sind in der Frage gespalten, ob es bei einem solchen Szenario Ab- und Aufsteiger geben soll oder nicht. Die Klärung des Problems wurde vorerst auf das Ende des Monats verschoben. Fortuna Düsseldorf behält sich rechtliche Schritte vor, sollte die Saison nicht spätestens Ende Juni abgeschlossen sein.

Wo werden die Spiele zu sehen sein?

Wie gewohnt überträgt der Bezahlsender Sky den Großteil der Spiele, zumindest an den ersten beiden Spieltagen gibt es sogar Live-Fußball im Free-TV. Sky wird am 16./17. und 23./24. Mai seine Nachmittagskonferenzen im frei empfangbaren Fernsehen bei Sky Sport News HD übertragen. Ob das Montagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) bei DAZN zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Was ist nicht nur neu, sondern auch bisher einmalig?

Noch nie in der 57-jährigen Bundesliga-Geschichte wurde ein 26. Spieltag zu einem so späten Zeitpunkt im Jahr ausgetragen. Auch eine Saisonunterbrechung von 65 Tagen außerhalb der Wintermonate ist beispiellos.