Bundesliga-Start: Sportminister stellen die Ampel auf grün

Frankfurt/Main. Die ersten Zeichen sind durchaus positiv. Doch noch ist Geduld gefragt. Die Sportministerkonferenz (SMK) und das Arbeitsministerium haben trotz großer Bedenken von zahlreichen Kritikern den Weg für einen Saison-Neustart im Profifußball freigemacht. Sollte die Kanzlerin im Einklang mit den Ministerpräsidenten den Empfehlungen folgen, rollt in der Bundesliga und der Zweiten Liga in wenigen Wochen wieder der Ball. Damit hätte die Deutsche Fußball Liga (DFL) ihr Ziel erreicht – es käme ab Mai zu Geisterspielen inmitten der Corona-Pandemie.

Aber auch wenn sich Angela Merkel an diesem Donnerstag mit den Ministerpräsidenten der Länder via Videokonferenz zusammenschaltet, ist noch nichts Endgültiges zu erwarten. Die Entscheidung über einen Wiederbeginn der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit wird wohl erst in der kommenden Woche fallen. Davon geht auch die Vorsitzende der SMK, Anja Stahmann aus, wie ein Sprecher erklärte.

DFL muss dafür sorgen, dass sich keine Fangruppen am Stadion sammeln

„Die Fortsetzung des Spielbetriebes in der Fußball-Bundesliga vor leeren Zuschauerrängen erachtet die SMK nach wie vor ab Mitte oder Ende Mai für vertretbar“, sagte die Bremer Sportsenatorin Stahmann: „Die Deutsche Fußball Liga muss dabei strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen schaffen, durchsetzen und mit geeigneten Maßnahmen überprüfen.“

Auch die heiklen Fragen der Testkapazität und der Sicherheit müssen laut Stahmann im Vorfeld des Wiederbeginns beantwortet werden. „Der Sport darf generell nicht den Vorwurf auf sich ziehen, dass er Testkapazitäten beansprucht, die für den allgemeinen Gesundheitsschutz zum Beispiel in Altenheimen oder Kliniken dringend gebraucht werden“, sagte die Grünen-Politikerin. Zudem müssten die DFL und die Vereine ihren Beitrag leisten, „damit sich bei Geisterspielen auch im Umfeld der Stadien keine Fangruppen“ ansammeln: „Das Verhalten der Fans wird damit sicherlich eine entscheidende Rolle spielen, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann oder nicht.“

Demütige Haltung des Fußballs kommt gut an

An der Vorarbeit der Liga wird die Austragung der ausstehenden neun Spieltage offenbar nicht scheitern. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerkes Deutschland (RND) hat das Bundesarbeitsministerium dem DFL-Konzept zugestimmt. „Der Arbeitsschutz der Spieler, Trainer und Betreuer kann bei vollständiger Umsetzung des Konzepts weitgehend sichergestellt werden“, zitiert das RND aus einer Mail von Staatssekretär Björn Böhning (SPD). Das DFL-Papier sei „sinnvoll, reduziert Risiken und ist daher arbeitsschutzrechtlich akzeptabel“.

Wohlwollend wurde offenbar auch die demütige Haltung das Fußballs registriert. DFL-Boss Christian Seifert hatte zuletzt immer wieder das Primat der Politik betont und zudem versprochen, dass sich der Profifußball zukünftig stärker hinterfragen werde. Beides betonte der 50-Jährige, der die Zahlungsfähigkeit der Klubs durch den Deal mit den meisten Medienrechte-Inhabern bis Ende Juni gesichert hat, auch am Mittwoch noch einmal.

DFL muss noch einen Zeitplan für Ansetzungen und TV erarbeiten

„Ich kann verstehen, wenn sich Leute Sorgen machen, was für ein Signal davon ausgehen könnte“, sagte Seifert mit Blick auf einen möglichen Neustart der „FAZ“: „Wir können mit unserem medizinisch-organisatorischen Konzept jedoch einen Rahmen schaffen, von dem die Behörden und die Politik dann sagen können: Die machen ihr Möglichstes, um Ansteckungen zu vermeiden. Mehr können wir nicht tun.“ Laut Seifert wisse der Fußball, dass er im Fall eines Wiederbeginns „das Beste“ daraus machen will – „und nicht nur für uns“.

Erst einmal muss die DFL allerdings einen Zeitplan aus dem Hut zaubern, um die Spielzeit wie gewünscht bis zum 30. Juni zu Ende zu bringen. Dabei geht es unter anderem um die Ansetzungen und die TV-Übertragungen.