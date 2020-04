Liga-Neustart: Kuriose Ideen und viele Zweifel

Nationalspieler Leon Goretzka lehnt beim Bayern-Training an einem Dummy. Die Münchner üben derzeit nur in Kleingruppen.

Frankfurt/Main. Der bizarre Vorschlag aus dem Bundesarbeitsministerium offenbarte all die Unwägbarkeiten, mit denen der Profifußball bei der angestrebten Rückkehr in den Alltag noch zu kämpfen hat. Spieler und Schiedsrichter mit Atemschutzmasken, kein gemeinsamer Torjubel und erst recht keine Rudelbildung: Ja, so könnte der Wiederbeginn der Bundesliga nach Ansicht des Referats „Arbeitsschutz“ tatsächlich funktionieren. Ein wirklich reizender Gedanke.

Schwieriger Weg zurück in den Ligabetrieb

Dass die Fußball-Profis am „Tag X“ mit verhüllten Gesichtern grätschen, ist jedoch ebenso unwahrscheinlich wie die alternative Dauer-Quarantäne der Mannschaften samt Trainern und Betreuern. Der „erste Entwurf“ des Arbeitsministeriums, der dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ vorliegt, sieht weiter vor, dass der Mund-und-Nasen-Schutz während des Spiels nicht verrutschen dürfe, ansonsten müsse das Spiel sofort unterbrochen werden. Alle 15 Minuten solle es zudem eine Unterbrechung geben, damit die Masken ausgetauscht werden könnten.

Krösche: Sprints mit Atemschutzmasken kaum möglich

Erste Reaktionen auf diesen Vorschlag klangen wenig begeistert. „Ein Sprint mit Maske ist vielleicht möglich, aber nicht drei oder vier. Da wird es mit der Luftzufuhr schwer. Für den Fußball käme das eher nicht infrage“, sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. Ähnlich kritisch äußerte sich Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie in Essen: „Mit einem infektionssicheren Mundschutz können sie nicht lange Sport machen. Da haben sie deutliche Atemeinschränkungen. Und ein anderer Mundschutz, der nur lose vor dem Gesicht hängt und bei Zweikämpfen möglicherweise verloren geht, hilft nichts.“ Fest steht: Der Weg in einen halbwegs normalen Ligabetrieb ist sehr schwierig.

Dabei hatten die Deutsche Fußball Liga (DFL) und ihre „Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ alles für ein überzeugendes Konzept getan. „Wir versuchen bestmöglich, eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen, dass die Bundesliga früher oder später wieder einsteigen kann“, sagte DFL-Boss Christian Seifert nach der virtuellen Mitgliederversammlung am Donnerstag. Aufgabe der DFL sei es, den Entscheidungsträgern zu vermitteln, dass man bestmöglich vorbereitet sei.

Robert Koch-Institut bewertet DFL-Konzept positiv

Tatsächlich attestierte das Robert Koch-Institut am Freitag „vernünftige Überlegungen“, es sieht sich laut Vizepräsident Lars Schaade aber nicht zuständig für weitere Äußerungen. Die gab und gibt es ohnehin vielfach vonseiten der Politik – und dabei wird das gesamte Spektrum abgedeckt, positive Einschätzungen stehen kritischen Anmerkungen gegenüber.

„Die DFL hat einen Vorschlag gemacht, den ich sehr spannend finde“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über das 41-seitige Strategiepapier: „Wenn das RKI ja sagt und wenn die Gesundheitsbehörden einverstanden sind, dann steht die Chance gut, dass so etwas stattfinden kann.“ Allerdings haben da noch viele andere ein Wörtchen mitzureden.

Ramelow und Lauterbach warnen vor Liga-Neustart

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beispielsweise, der von der Idee des schnellen Neustarts überhaupt nicht begeistert ist. „Ich bin dagegen, dass wir zuerst diejenigen privilegieren, die am meisten Geld auf den Tisch legen“, sagte der 64-Jährige im Interview mit MDR Aktuell: „Beim Wiedereintritt in den Alltag sollten wir uns nicht mit Geschwindigkeit überbieten.“

Vor kontraproduktiven Signalen an den Rest der Gesellschaft warnten weitere Politiker. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der SPD, so etwas wie der Chefkritiker, mahnte: „Wir müssen den jungen Leuten die Botschaft vermitteln: Haltet Abstand, tragt einen Mundschutz, das Virus ist gefährlich.“ Diese Vorgaben, betonte er im Bayerischen Rundfunk, würden „durch einen Bundesliga-Start konterkariert“. Parteigenossin Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, warf in der „Rheinischen Post“ die berechtigte Frage auf: „Akzeptiert die Öffentlichkeit mehrheitlich, dass die Politik eventuell bereit ist, an Profifußballer andere Maßstäbe anzulegen als an uns Normalbürger, die weiterhin mit Kontaktverboten leben müssen?“

Bobic fordert Vorlaufzeit vor dem Wiederbeginn

Sofern dies der Fall ist und auch skeptische Fangruppierungen ihre Androhungen zurückziehen, den Re-Start durch Aufläufe vor den Stadien zu torpedieren, bleibt noch der Zeitpunkt der ersten Spiele völlig offen. Aktuell ist ja nicht einmal klar, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bereits am 30. April darüber beraten oder erst am 6. Mai. Die 36 Profiklubs, bei denen das DFL-Konzept wenig überraschend gut ankam, forderten ihrerseits zudem etwas Vorlaufzeit ein. „Wir brauchen natürlich irgendwann wieder ein Mannschaftstraining. Du brauchst mindestens 14 Tage, am besten wären ungefähr drei Wochen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt im Interview mit RTL/ntv.

DFB-Chefmediziner appelliert an Disziplin der Profis

Für DFB-Chefmediziner Tim Meyer hängt das Gelingen des medizinischen Konzepts für den Liga-Wiederbeginn mit Geisterspielen zentral von Spielern, Trainern und Betreuern ab. „Wir können viele schöne Konzepte machen, und die sind theoretisch sicher, wenn diejenigen, die im Kern des Konzepts stehen, nicht mitspielen“, sagte er am Freitag bei einer Videokonferenz der DFL.

Dann hätte man ein Problem. „Die Disziplin von Spielern, Trainern und Betreuern ist extrem bedeutsam. Wenn die nicht vorhanden ist, kann das beste Konzept scheitern“, warnte Meyer. „Es ist ein Glied, das funktionieren muss. Ich kann nur an diese Gruppen appellieren, dass sie sich daran halten müssen.“ In dem unter seiner Leitung von einer Task Force der DFL erstelltem Corona-Konzept werden auch den Spielern zahlreiche Verhaltensmaßnahmen von Hygieneregeln bis zum selbst Waschen der Wäsche für die häusliche Umgebung an die Hand gegeben.