Kein Freiburger Kontakt zu Chelsea wegen Waldschmidt

Der FC Chelsea soll Interesse an Luca Waldschmidt vom SC Freiburg haben.

Freiburg. Der SC Freiburg bleibt trotz des angeblichen Interesses des FC Chelsea an Fußball-Nationalspieler Luca Waldschmidt gelassen.

"Dass der Luca zurecht interessant für andere Vereine ist, ist klar", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach der "Bild". "Es gab aber in dem Fall keine Kontaktaufnahme. Wir wissen von nichts."

Die englische Boulevardzeitung "The Sun" hatte zuvor berichtet, dass Chelsea-Coach Frank Lampard den 23 Jahre alten Offensivspieler als mögliche Verstärkung sieht. Waldschmidt hatte im vergangenen Herbst sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gegeben und hat bislang drei Länderspiele bestritten. Zuvor war er im Sommer mit der deutschen U21 Vize-Europameister geworden und mit sieben Treffern in fünf Spielen bester Torschütze des Turniers gewesen.