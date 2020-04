Klopp vom Online-Training begeistert

Liverpool. Das Online-Teamtraining des FC Liverpool ist nicht nur bei den Fans der "Reds" ein Renner - auch Trainer Jürgen Klopp ist begeistert.

Allerdings vermisst er den Kontakt zu seinen Jungs in Zeiten der Corona-Krise auch. "Es ist einfach toll, wie das funktioniert", sagte der deutsche Coach in einem Interview auf der Vereins-Website. Er habe es sich nie vorstellen können, dass er diese virtuellen Trainingseinheiten so genieße. Denn dies sei der Moment, "da ich die Jungs wiedersehe und der alles verändert - für eine Minute, für eine Stunde, für zwei Stunden - egal wie lange die Einheiten dauern", erzählte Klopp.

Aber "es wird schlimmer, je länger es dauert. Ich akzeptiere die Situation zu hundert Prozent so, wie sie ist, aber je länger Sie jemanden nicht sehen, den Sie mögen, desto mehr tut es weh", gestand der 52-Jährige.

Der Champions-League-Sieger hat in den vergangenen zwei Wochen regelmäßig Filmmaterial und Fotos von den Online-Team- Trainingseinheiten verbreitet - in den sozialen Medien reagierten die Liverpool-Fans begeistert.

Beim "Ferntraining" werden moderne Technologie eingesetzt, verschiedene Workouts werden über eine Videoverbindung gehostet, um das Team und die Mitarbeiter zusammenzubringen. "Das ist das Beste an dieser Situation im Jahr 2020 - wir haben diese technische Chance", meinte Klopp. Und: "Stellen Sie sich vor, wir hätten das in den 80ern oder so gehabt, es wäre wirklich verrückt gewesen!"