Berliner Regionalligisten: Lieber Abbruch statt Notfallplan

Berlin. Die Uhr läuft, rückwärts. Im Countdown zählt sie Tage, Stunden und Minuten auf der Homepage des BFC Dynamo bis zur nächsten Partie herunter. Der Gegner ist diesmal kein gewöhnlicher, kein Team aus der Regionalliga Nordost, wo die Berliner ihre Spielwiese haben. Er ist größer, viel größer, inzwischen sogar weltbekannt und überall gefürchtet. FC Corona Covid-19 heißt er, gespielt wird nicht auf Rasen, sondern im Internet. Am Sonnabend, 18. April, geht es um 13.30 Uhr los im virtuellen Stadion der Weltjugend.

Die Aktion des BFC ist ein Weg zur Selbsthilfe in der Krise, die im großen Fußball viele Klubs an die Grenze ihrer Überlebensfähigkeit bringt. Mit dem Spiel, für das man Tickets kaufen kann, will der Tabellensechste versuchen, einen Teil der entgangenen Zuschauereinnahmen wieder hereinzuholen. Bis mindestens zum 19. April pausiert der Spielbetrieb, wahrscheinlich noch länger. Die Situation ist auch im kleinen Fußball schwierig, bei den Berliner Klubs aber wohl noch einigermaßen erträglich. Beim BFC, mit rund 1000 Besuchern pro Partie der zuschauerstärksten unter den Hauptstadt-Regionalligisten, heißt es, die Sponsoren würden zum Klub stehen. Dennoch: „Für Amateurvereine warten nun eine Vielzahl von finanziellen Herausforderungen“, teilt der BFC mit, der bereits Kurzarbeit beantragt hat.

Fans unterstützen Lichtenberg 47

Während die U23 von Hertha BSC durch den Anschluss an den Bundesligaklub sicher die geringsten Sorgen hat, hält sich die Angst vor der Zukunft auch bei den anderen Berliner Vertretern in Grenzen. Es geht eher um die Frage, ob die Saison abgebrochen werden soll oder nicht – und unter welchen Bedingungen. „Über den 30. Juni hinaus zu spielen, finde ich problematisch“, sagt Benjamin Plötz, der Sportlicher Leiter von Lichtenberg 47. Die Verträge laufen bis zu diesem Datum, auch mit Sponsoren und Dienstleistern. Außerdem müssten viele Amateure vor allem an Arbeit und Familie denken und könnten nicht alles beliebig dem Fußball unterordnen. Bei Viktoria 89 sieht man das ähnlich, hält es aber für unwahrscheinlich, dass es so kommt. Mit einem Abbruch, heißt es, könne man leben.

Dabei wäre es aber wichtig, die Modalitäten abzuwägen. Noch sind acht bis zehn Spiele pro Team zu absolvieren. Ein langer Weg, der es schwierig machen würde, die jetzige Tabelle als regulären Endstand zu werten. Gerade die VSG Altglienicke, bei der viele Spieler nur nebenbei Fußball spielen, könnte als überraschender Tabellenführer der große Verlierer werden, sollte sie Saison einfach annulliert werden. „Eine Lösung, die alle zufriedenstellt, wird schwer zu finden sein“, so Plötz, der sich darüber freut, dass die 47er-Fans den Klub mit dem Kauf von eigens kreierten Fan-Paketen fleißig unterstützen.

Schnelle Entscheidung über Saison als Wunsch

Unmittelbare Existenzsorgen sieht Plötz für sein Team noch nicht. „Wir sind ein relativ kleiner Verein, was die Mittel betrifft. Wenn die Krise bis zu fünf Monaten andauert, kann es aber auch für uns dramatisch werden“, sagt er. Bei Viktoria kommt man gerade erst aus einem Insolvenzverfahren, plant daher ohnehin verhalten. Zumal die Zuschauer bei den Südberlinern kein großer Einnahmefaktor sind. „Die Defizite halten sich in Grenzen. Der Schaden ist relativ überschaubar“, erzählt Sportdirektor Rocco Teichmann, dessen Spieler in Kurzarbeit sind.

Beim BAK trägt Klubpräsident Mehmet Ali Han mit seiner Baufirma als Hauptsponsor auch die Hauptlast und 60 Prozent zum Etat bei. „Damit kann man erst mal überleben“, sagt der Unternehmer, der nun mit Spielern und Trainern über Gehaltsanpassungen reden will. Vor allem aber wünscht sich Han eine Entscheidung, wie es weitergeht: „Egal in welche Richtung. Wir im Fußball müssen zurücktreten. Die Gesundheit kommt zuerst, das akzeptieren wir. Es geht um Leben.“